i Leistungsverlust, Startprobleme, Motorausfall: Nach Tankstopps bleiben immer mehr Autos liegen. pixabay.com Rätselhafte Motorschäden Autofahrer bleiben nach Tankstopp plötzlich liegen In Südtirol häufen sich Autopannen kurz nach dem Tanken. Die Ursache ist unklar – Autofahrer sollten unbedingt ihre Belege aufheben. Von Digital Heute 09.11.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Südtirol häufen sich Berichte über Autos, die kurz nach dem Tanken liegen bleiben. Betroffene schildern Leistungsverlust, Startprobleme und plötzlich ausfallende Motoren, berichtet der "Focus". Die Verbraucherzentrale Südtirol warnt vor möglichen Schäden und gibt Tipps, wie Autofahrer im Ernstfall ihre Ansprüche sichern können.

Seit einigen Wochen erhält die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) laut Bericht vermehrt Meldungen von Autofahrern, deren Fahrzeuge wenige Kilometer nach einem Tankstopp nicht mehr weiterfahren konnten. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Auffällig ist, dass sich die geschilderten Probleme ähneln: Manche Motoren lassen sich nur schwer starten, andere verlieren plötzlich an Leistung oder gehen während der Fahrt aus.

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Was hinter den Vorfällen steckt, ist allerdings noch unklar. Eine gemeinsame technische Ursache konnte die Verbraucherzentrale bislang nicht feststellen. Verunreinigungen im Kraftstoff gelten als mögliche Erklärung, bestätigt ist das aber nicht. Auch bestimmte Tankstellen oder Treibstoffmarken wurden bisher nicht als Auslöser genannt.

Tankbeleg kann im Schadensfall wichtig werden

Autofahrer können mögliche Verunreinigungen an der Zapfsäule selbst kaum erkennen. Umso wichtiger ist es, nach dem Tanken den Beleg aufzubewahren. Die Verbraucherschützer empfehlen deshalb, möglichst mit Bankomat- oder Kreditkarte zu bezahlen und immer eine Quittung zu verlangen. Gerade bei Selbstbedienungstankstellen muss diese häufig bereits während des Bezahlvorgangs aktiv angefordert werden.

Treten kurz nach dem Tankstopp Probleme auf, sollten Betroffene möglichst rasch Beweise sichern. Dazu gehören der Tankbeleg sowie sämtliche Rechnungen für Abschleppdienst, Werkstattdiagnose und Reparatur. Auf dem Abschleppbeleg sollten der genaue Pannenort und die Zielwerkstatt stehen.

Die Werkstatt sollte außerdem eine Kraftstoffprobe fachgerecht sichern und schriftlich dokumentieren, welche Schäden festgestellt wurden. Besonders wichtig ist dabei, ob sich im Treibstoff Wasser, Schmutz oder andere Verunreinigungen nachweisen lassen.

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Schäden schriftlich melden

Wer einen Zusammenhang zwischen dem Tankvorgang und dem Motorschaden vermutet, sollte den Vorfall schriftlich beim Betreiber der Tankstelle und gegebenenfalls beim zuständigen Mineralölunternehmen melden. In dem Schreiben sollten die Tankstelle, Datum und Uhrzeit, die Kraftstoffart und die getankte Menge sowie die Zahlungsart angeführt werden. Auch die bisherigen Schäden und Kosten sollten nachvollziehbar dokumentiert sein.

Die Verbraucherzentrale empfiehlt einen Versandweg, mit dem sich der Zugang des Schreibens nachweisen lässt. In Italien ist dafür etwa ein Einschreiben mit Rückschein oder eine zertifizierte E-Mail möglich.

Eine Warnung vor dem Tanken in ganz Südtirol lässt sich aus den bisherigen Meldungen nicht ableiten. Solange die Ursache nicht geklärt ist, gibt es auch keine verlässliche Empfehlung für bestimmte Tankstellen oder Kraftstoffsorten. Die Verbraucherschützer raten daher vor allem dazu, Belege aufzubewahren und bei Problemen rasch zu handeln.