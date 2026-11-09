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Geheime Zugangsdaten wie Passwörter, API-Schlüssel oder Datenbank-Logins wurden plötzlich öffentlich.
Geheime Zugangsdaten wie Passwörter, API-Schlüssel oder Datenbank-Logins wurden plötzlich öffentlich.
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Sicherheitslücke entdeckt

KI-Helfer leaken Tausende Passwörter ins Netz

KI-Coding-Assistenten plaudern geheime Zugangsdaten aus. Forscher fanden über 2500 echte Passwörter in öffentlichen Datenbanken.
Von Digital Heute
09.11.2026, 18:14
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Wer sich beim Programmieren von KI-Agenten helfen lässt, sollte vorsichtig sein. Eine Komfortfunktion kann dazu führen, dass geheime Zugangsdaten wie Passwörter, API-Schlüssel oder Datenbank-Logins plötzlich für jeden im Internet sichtbar werden.

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Das Problem: Die KI-Assistenten legen lokale Konfigurationsdateien an, die eigentlich auf dem Rechner des Entwicklers bleiben sollten. Unter bestimmten Umständen werden diese Dateien aber versehentlich in öffentliche Code-Repositories auf GitHub hochgeladen.

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Wie heise.de berichtet, haben IT-Sicherheitsforscher der Firma Apiiro insgesamt 2.539 echte Geheimnisse in 1.994 öffentlichen GitHub-Repositories gefunden. Darunter waren Datenbankpasswörter, Cloud-Schlüssel und sogar SSH-Root-Logins.

    Claude Code besonders betroffen

    Besonders auffällig: In 539 von 1105 betroffenen Repositories war der KI-Assistent Claude Code als Mitautor am problematischen Upload beteiligt. Die Forscher fanden zudem weitere 1160 Geheimnisse in der Versionshistorie oder in Chat-Protokollen, die Entwickler in ihren Repositories gespeichert hatten.

    Das Sicherheitsproblem entsteht, wenn ein Ordner erst nachträglich zu einem Git-Repository wird oder von einem anderen Rechner geklont wurde. Dann greift der eingebaute Schutzmechanismus nicht.

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    Hersteller reagiert

    Anthropic, die Firma hinter Claude Code, hat bereits reagiert. Boris Cherny, der Leiter des Projekts, kündigte an, dass das Team an Lösungen arbeitet. Geplant ist unter anderem ein automatisches Scannen, das solche Fälle in Zukunft verhindern soll.

    red, 09.11.2026, 18:14
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