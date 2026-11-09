Kleines Kuchen-Symbol könnte Freundschaften retten

Ein vergessener Geburtstag kann für schlechte Stimmung sorgen. WhatsApp arbeitet deshalb an einer kleinen Erinnerung, die künftig peinliche Situationen im Freundeskreis verhindern soll: Ein Kuchen-Symbol neben dem Namen eines Kontakts weist darauf hin, dass diese Person Geburtstag hat, berichtet am Montag "20 Minuten".
Die Funktion ist Teil eines geplanten neuen Kontakte-Bereichs. Dort soll unter dem Namen eines Kontakts ein Kuchen-Emoji mit dem Hinweis "Birthday today" erscheinen. Die Markierung bleibt demnach den ganzen Tag sichtbar. So fällt dir beim Öffnen der Kontaktliste direkt auf, wem du noch gratulieren solltest.
Damit die Erinnerung funktioniert, muss der Geburtstag bereits im Adressbuch deines Smartphones gespeichert sein. WhatsApp soll die Daten automatisch übernehmen. Du musst das Datum also nicht zusätzlich im Messenger eintragen. Änderst du den Geburtstag im Telefonbuch, soll WhatsApp die aktualisierten Angaben ebenfalls berücksichtigen.
Zusätzlich arbeitet der Messenger daran, das Geburtsdatum direkt in den Kontaktinformationen anzuzeigen. Damit könntest du künftig auch im Voraus nachsehen, wann Freunde oder Familienmitglieder Geburtstag haben.
Noch ist die Neuerung nicht allgemein verfügbar. Hinweise darauf wurden in Beta-Versionen von WhatsApp entdeckt. Auch der neue Kontakte-Tab, in dem die Geburtstagserinnerung erscheinen soll, befindet sich noch in Entwicklung. Einen offiziellen Termin für die Freischaltung hat WhatsApp bislang nicht genannt.
Das Kuchen-Symbol ist damit vorerst eine geplante Neuerung und kein Feature, das bereits alle Nutzer verwenden können. Wer sichergehen möchte, keinen Geburtstag zu vergessen, muss vorerst weiterhin auf den Kalender oder die Erinnerungsfunktion des Smartphones zurückgreifen.