i Ein kleines Kuchen-Symbol soll künftig daran erinnern, wem du gratulieren solltest. WhatsApp arbeitet an einer neuen Geburtstagsfunktion. iStock / Getty Images / Hispanolistic Neu bei WhatsApp Kleines Kuchen-Symbol könnte Freundschaften retten Wer Geburtstage vergisst, bekommt bald Hilfe direkt im Messenger. Ein neues Symbol bei WhatsApp soll an wichtige Tage erinnern. Von Digital Heute 09.11.2026, 18:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vergessener Geburtstag kann für schlechte Stimmung sorgen. WhatsApp arbeitet deshalb an einer kleinen Erinnerung, die künftig peinliche Situationen im Freundeskreis verhindern soll: Ein Kuchen-Symbol neben dem Namen eines Kontakts weist darauf hin, dass diese Person Geburtstag hat, berichtet am Montag "20 Minuten".

Die Funktion ist Teil eines geplanten neuen Kontakte-Bereichs. Dort soll unter dem Namen eines Kontakts ein Kuchen-Emoji mit dem Hinweis "Birthday today" erscheinen. Die Markierung bleibt demnach den ganzen Tag sichtbar. So fällt dir beim Öffnen der Kontaktliste direkt auf, wem du noch gratulieren solltest.

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Wenn du willst, ist WhatsApp jetzt nicht mehr grün i ?

WhatsApp greift auf dein Telefonbuch zu

Damit die Erinnerung funktioniert, muss der Geburtstag bereits im Adressbuch deines Smartphones gespeichert sein. WhatsApp soll die Daten automatisch übernehmen. Du musst das Datum also nicht zusätzlich im Messenger eintragen. Änderst du den Geburtstag im Telefonbuch, soll WhatsApp die aktualisierten Angaben ebenfalls berücksichtigen.

Zusätzlich arbeitet der Messenger daran, das Geburtsdatum direkt in den Kontaktinformationen anzuzeigen. Damit könntest du künftig auch im Voraus nachsehen, wann Freunde oder Familienmitglieder Geburtstag haben.

Die Bilder des Tages i ?

Wann kommt die Funktion?

Noch ist die Neuerung nicht allgemein verfügbar. Hinweise darauf wurden in Beta-Versionen von WhatsApp entdeckt. Auch der neue Kontakte-Tab, in dem die Geburtstagserinnerung erscheinen soll, befindet sich noch in Entwicklung. Einen offiziellen Termin für die Freischaltung hat WhatsApp bislang nicht genannt.

Das Kuchen-Symbol ist damit vorerst eine geplante Neuerung und kein Feature, das bereits alle Nutzer verwenden können. Wer sichergehen möchte, keinen Geburtstag zu vergessen, muss vorerst weiterhin auf den Kalender oder die Erinnerungsfunktion des Smartphones zurückgreifen.