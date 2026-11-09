i Verdorbene Lebensmittel und Brände: Nach einem massiven Angriff auf Kühlanlagen geht Paris gegen den Iran vor. REUTERS/Lucien Libert Kühlschränke aufgeheizt Frankreich beschuldigt Iran der Supermarkt-Attacken Hacker manipulierten die Kühlanlagen von rund 700 französischen Supermärkten. Frankreich macht nun die iranischen Revolutionsgarden verantwortlich. Von Digital Heute 09.11.2026, 18:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Cyberangriff auf die Kühlanlagen von Hunderten französischen Supermärkten hat nun ein diplomatisches Nachspiel. Frankreich macht den Iran für die Attacke im Oktober verantwortlich. Hacker sollen die Temperatursteuerung der Kühlsysteme manipuliert haben. Lebensmittel verdarben in großem Umfang, in einigen Filialen kam es sogar zu Bränden. Paris kündigt Konsequenzen an und will auch Sanktionen auf EU-Ebene vorantreiben.

Der Angriff ereignete sich in der Nacht vom 11. auf den 12. Oktober. Nach Angaben der französischen Behörden waren rund 700 Standorte betroffen. Die Angreifer verschafften sich demnach aus der Ferne Zugriff auf die Steuerung der Kühlanlagen. Sie aktivierten ungewöhnlich lange Abtauzyklen und deaktivierten gleichzeitig die Temperaturwarnungen. Dadurch stiegen die Temperaturen in den Kühl- und Gefriergeräten stark an. Große Mengen an frischen und tiefgekühlten Lebensmitteln mussten entsorgt werden. Berichten zufolge kam es in rund 20 Geschäften zu Bränden.

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Paris sieht iranische Revolutionsgarden hinter der Attacke

Am Montag, 9. November, machte Frankreichs Außenminister Jean-Noël Barrot die iranischen Revolutionsgarden für den Angriff verantwortlich. Der iranische Botschafter wurde ins Außenministerium einbestellt. Frankreich werde den Vorfall als schwerwiegenden Angriff auf die eigenen Interessen behandeln und auf europäischer Ebene weitere Sanktionen gegen den Iran anstreben.

Auch die Pariser Staatsanwaltschaft leitete ein gerichtliches Ermittlungsverfahren ein. Im Visier steht demnach der Leiter der iranischen Cyber-Einheit "Shahid Kaveh", die den Revolutionsgarden zugeordnet wird, sowie zwei seiner Stellvertreter und weitere mögliche Beteiligte. Die Ermittler beantragten internationale Haftbefehle.

Als Hinweise auf eine Verbindung zum Iran nannte die Staatsanwaltschaft unter anderem die Verwendung der persischen Sprache und IP-Adressen, die auf Geräte im Iran zurückgeführt worden seien. Das Vorgehen passe zum bekannten Muster der genannten Cyber-Einheit. Eine unabhängige Bestätigung der staatlichen Urheberschaft liegt damit allerdings nicht vor.

Veraltete Technik machte Angriff offenbar leichter

Der Angriff zeigt, wie verwundbar vernetzte Technik in alltäglichen Bereichen sein kann. Nach Einschätzung von IT-Sicherheitsexperten waren einige der betroffenen Kühlanlagen veraltet oder liefen mit nicht mehr aktueller Firmware. Das könnte den Angreifern den Zugriff erleichtert haben. Die Kühlsysteme sind vielfach über Weboberflächen aus der Ferne steuerbar – ein Vorteil für die Wartung, aber auch ein mögliches Einfallstor für Hacker.

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Die Attacke auf die Supermärkte war offenbar nicht der einzige Vorfall dieser Art. Anfang November wurden auch Kühlsysteme an drei Standorten des französischen Blutspendedienstes angegriffen. Die Temperatur- und Abtaueinstellungen wurden manipuliert.

Das Personal bemerkte die Veränderungen rechtzeitig und konnte Blutprodukte und Proben sichern oder an andere Standorte bringen. Nach Angaben des Blutspendedienstes kam es weder zu gesundheitlichen Folgen noch zu Verlusten von Blutprodukten.

Der Iran hat sich zu den konkreten Vorwürfen bislang nicht geäußert. Die Anschuldigungen aus Paris verschärfen damit die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Frankreich und Teheran. Zugleich rückt die Sicherheit vernetzter Infrastruktur stärker in den Fokus: Selbst Kühlschränke in Supermärkten und Lageranlagen für Blutprodukte können zum Ziel digitaler Sabotage werden.