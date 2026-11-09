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Travis Scott, Cardi B und Metro Boomin: Rockstar Games veranstaltet in Miami ein Musikfestival rund um
Travis Scott, Cardi B und Metro Boomin: Rockstar Games veranstaltet in Miami ein Musikfestival rund um "GTA 6".
Rockstar Games
Ticketverlosung startet bald

"GTA VI" bekommt eigenes Musikfestival in Miami

Zwei Bühnen, zahlreiche Stars und ein Ticket-Vorverkauf per Verlosung: Das GTA-6-Festival steigt am 21. November.
Von Rene Findenig
09.11.2026, 21:05
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Rockstar Games stimmt Fans mit einem eigenen Musikfestival auf "Grand Theft Auto VI" ein. Am 21. November steigt im Mana Wynwood in Miami das Event "GTA VI: The Festival". Auf zwei Bühnen sollen zahlreiche Künstler auftreten, deren Musik mit dem Spiel und seinem offiziellen Soundtrack verbunden ist.

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Das Line-up reicht von Hip-Hop über elektronische Musik bis zu lateinamerikanischen Sounds. Mit dabei sind unter anderem Travis Scott, Don Toliver, Kodak Black, Sofaygo, Cardi B, Metro Boomin, Tainy und Rauw & Friends. Auch Justice mit einem DJ-Set sowie Prospa und Skream als gemeinsames DJ-Duo stehen auf dem Programm. Weitere angekündigte Acts sind Ca7riel & Paco Amoroso, Nick León B2B DJ Python, Suero und The Dare B2B Fcukers.

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Ticketvergabe startet am 11. November

Wer dabei sein möchte, muss sich zunächst für die Ticketverlosung registrieren. Die Anmeldung ist bis Dienstag, 10. November, um 22 Uhr möglich. Am Mittwoch, 11. November, beginnt die Auslosung für den Vorverkauf. Ein Vorverkaufscode berechtigt zum Kauf von maximal zwei Tickets. Eine Registrierung garantiert allerdings noch keine Eintrittskarte.

Das Festival findet im Mana Wynwood in Miami statt. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es auf der eigens eingerichteten Festival-Webseite.

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"Grand Theft Auto VI" führt Spieler in den fiktiven US-Bundesstaat Leonida, der an Florida angelehnt ist. Die Metropole Vice City bildet einen zentralen Schauplatz. Rockstar Games plant die Veröffentlichung des Spiels für den 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

rfi, 09.11.2026, 21:05
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