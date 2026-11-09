i Drei Frequenzbänder, vier LAN-Anschlüsse und Mesh-Funktion: Devolos neue WLAN-7-Serie startet ab 249,90 Euro. Devolo Turbo für Glasfaseranschlüsse Devolo startet WLAN-7-Router mit 9.300 Mbit/s Devolo bringt einen neuen WLAN-7-Router und Mesh-Kits auf den Markt. Das Topmodell soll bis zu 9.300 Mbit/s erreichen. Von Rene Findenig 09.11.2026, 20:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Devolo bringt neue WLAN-7-Router und Mesh-Systeme auf den Markt. Das Modell BE9300 erreicht laut Hersteller theoretische Geschwindigkeiten von bis zu 9.300 Mbit/s und soll auch schnelle Glasfaseranschlüsse optimal nutzen. Die Geräte sind einzeln sowie als Mesh-Pakete mit zwei oder drei Einheiten erhältlich.

Das neue Flaggschiff unterstützt die drei Frequenzbänder 2,4, 5 und 6 GHz. Durch die Triband-Technologie können mehrere Geräte gleichzeitig mit hoher Bandbreite versorgt werden. Zu den unterstützten WLAN-7-Funktionen zählen Multi-Link Operation, 4K-QAM und Multi-RU Puncturing. Die maximale Kanalbreite beträgt 320 MHz.

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Devolo bietet den BE9300 nicht nur als einzelnen Ethernet-Router an. Devolo

Neben dem neuesten WLAN-Standard ist das Gerät auch mit älteren WLAN-Versionen kompatibel. Für die Verbindung mit kabelgebundenen Geräten stehen vier LAN-Anschlüsse zur Verfügung: einer mit bis zu 2,5 Gbit/s, der auch als WAN-Anschluss genutzt werden kann, sowie drei weitere mit jeweils 1 Gbit/s.

Als Router oder Mesh-System nutzbar

Devolo bietet den BE9300 nicht nur als einzelnen Ethernet-Router an. Er kann auch als Access Point oder Teil eines Mesh-WLAN-Systems eingesetzt werden. In einem solchen Netzwerk verbinden sich mehrere Zugangspunkte miteinander und sollen so auch größere Wohnungen und Häuser möglichst lückenlos mit WLAN versorgen.

Funktionen wie Access Point Steering und Band Steering sollen dabei helfen, Geräte automatisch mit dem jeweils passenden Zugangspunkt und Frequenzband zu verbinden.

Die Mesh-Pakete mit zwei oder drei Geräten werden laut Hersteller bereits vorkonfiguriert ausgeliefert. Nach dem Einstecken sollen sie rasch einsatzbereit sein. Der einzelne Router wird per LAN-Kabel beispielsweise mit einem Glasfasermodem verbunden. Die Einrichtung erfolgt über die devolo Home Network App oder das Web-Interface.

Devolo WiFi 7 Mesh BE6500 – WiFi 7 ohne Chaos im ganzen Zuhause i ?

Auch bei der Wahl der vorhandenen Internet-Hardware soll das System flexibel sein: Der BE9300 funktioniert laut devolo mit aktuellen Komponenten des Herstellers sowie mit ONTs, Modems und Routern anderer Anbieter. Der Betriebsmodus lässt sich über die Weboberfläche anpassen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen WiFi-7-Geräte sind ab sofort erhältlich. Der einzelne BE9300-Router kostet laut unverbindlicher Preisempfehlung 249,90 Euro. Für das Mesh-Paket mit zwei Geräten werden 479,90 Euro fällig, das 3er-Set kostet 699,90 Euro. Eine einzelne Mesh-Erweiterung ist ebenfalls um 249,90 Euro erhältlich.

Devolo gewährt auf alle Produkte der Serie drei Jahre Garantie. Zur Ausstattung gehören außerdem eine Firewall, eine Blacklist, eine QoS-Funktion und ein Gäste-WLAN. VPN, eine WLAN-Zeitsteuerung sowie eine Kindersicherung und Whitelist sollen laut Hersteller erst mit künftigen Software-Updates folgen.