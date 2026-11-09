i Auf der Startseite lädt ChatGPT dazu ein: "Claim your business in ChatGPT". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Neue Funktion ChatGPT zeigt bald, wer nach deiner Firma fragt OpenAI arbeitet an einem Tool, mit dem Firmen sehen, wie oft sie in ChatGPT erwähnt werden, und sogar Einfluss nehmen können. Von Digital Heute 09.11.2026, 22:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

OpenAI entwickelt gerade einen Business-Hub für ChatGPT, der stark an die Google Search Console erinnert. Unternehmen sollen damit bald aus erster Hand sehen können, wie oft und in welchem Kontext sie im beliebten KI-Dienst erwähnt werden.

Das Tool ist zwar noch nicht offiziell verfügbar, aber erste User haben die Betaversion bereits entdeckt. Auf der Startseite lädt ChatGPT dazu ein: "Claim your business in ChatGPT". Firmeninhaber oder berechtigte Admins können ihr Unternehmen dort registrieren und verifizieren.

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Verifizierte Unternehmen erhalten dann nach Angaben von t3n drei zentrale Vorteile: Sie können Analytics-Daten wie Impressions und Klicks einsehen. Außerdem können sie Unternehmensdaten wie Produkte, Öffnungszeiten und Website-Infos hinterlegen – ähnlich wie beim Google Business Profile.

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Firmen können Antworten selbst steuern

Besonders spannend: Es gibt eine Option für einen sogenannten Business-Agent. Damit können Unternehmen selbst Details und Informationen vorgeben, auf deren Basis der Agent unternehmensspezifische Fragen beantwortet. Sie können also den Antwortkontext bei Anfragen zu ihrer Marke selbst kontrollieren.

Das ist durchaus relevant, denn ChatGPT zählt mittlerweile 1,2 Milliarden Nutzer pro Woche und hat nach eigenen Angaben bereits 20 Prozent von Googles Suchvolumen erreicht. Für Unternehmen wird es damit immer wichtiger, zu wissen, wie sie im KI-Umfeld wahrgenommen werden.