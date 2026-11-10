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Der Hype um das Gangsterepos ist riesig: Fast acht Millionen Menschen haben das Spiel bereits vorbestellt.
Der Hype um das Gangsterepos ist riesig: Fast acht Millionen Menschen haben das Spiel bereits vorbestellt.
Rockstar Games
Vor dem Release

Preload von "GTA VI" ab sofort – bis zu 212 GB Download

Wer "GTA VI" vorbestellt hat, kann das Spiel jetzt auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S herunterladen. Bis zu 212 GB Speicher werden gebraucht.
Von Rene Findenig
10.11.2026, 16:31
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Das lang ersehnte Warten hat ein Ende – zumindest teilweise. Der Vorab-Download von "Grand Theft Auto VI" ist gestartet. Seit Mitternacht am 10. November können Besitzer einer PlayStation 5 die Spieldaten auf ihre Konsole laden.

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Xbox-Spieler mussten eine Stunde länger warten: Auf Xbox Series X und Series S begann der Preload weltweit gleichzeitig um 1 Uhr nachts. Damit haben Gamer noch neun Tage Zeit, die enormen Datenmengen vor dem offiziellen Release herunterzuladen.

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Je nach Gerät und Version werden bis zu 212 Gigabyte Speicherplatz benötigt. Wer nicht genug Platz hat, sollte nicht mehr benötigte Spiele oder Apps löschen. Für den automatischen Download muss die Konsole eingeschaltet sein oder sich im Ruhemodus befinden.

Fast acht Millionen Vorbestellungen

Der Hype um das Gangsterepos ist riesig: Fast acht Millionen Menschen haben das Spiel bereits vorbestellt. Am 19. November 2026 erscheint "GTA VI" offiziell für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Der Spielstart erfolgt dann um Mitternacht in den jeweiligen Zeitzonen.

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Wer das Spiel nicht digital gekauft hat, bekommt ab dem 12. November eine weitere Möglichkeit zum Vorladen. Dann sind sogenannte Code-in-a-Box-Versionen im Handel erhältlich – mit Download-Code statt Datenträger.

PC-Spieler müssen warten

Für eine PC-Version von "GTA VI" gibt es weiterhin keinen offiziellen Termin. Rockstar hat bisher nur Konsolenversionen angekündigt. Bei "GTA V" lagen zwischen dem Konsolenstart und der PC-Veröffentlichung rund 19 Monate.

rfi, 10.11.2026, 16:31
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