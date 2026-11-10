i Vor allem Open-Source-Lösungen erleben derzeit einen Aufschwung. pixabay.com Abo-Frust wächst Immer mehr User sagen Cloud-Zwang den Kampf an Immer mehr Menschen haben genug von Software-Abos und Cloud-Zwang. Sie steigen auf lokale Programme um und holen sich die Kontrolle zurück. Von Digital Heute 10.11.2026, 18:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer heute Software nutzen will, kommt oft nicht mehr um ein Abo herum. Programme laufen in der Cloud, speichern Daten auf fremden Servern und verlangen monatliche Zahlungen. Dazu kommen oft ungewollte KI-Funktionen und ständige Updates, die niemand braucht.

Das sorgt für wachsenden Frust bei vielen Nutzern. Sie wollen einfach nur ein zuverlässiges Programm für Textverarbeitung oder Bildbearbeitung – ohne Cloud-Konto, ohne Abo und ohne versteckte Kosten.

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Daher wächst das Interesse an lokaler Software wieder stark, schreibt computerwoche.de. Gemeint sind Programme, die auf dem eigenen Computer laufen, dort speichern, wo man es will, und keine laufenden Kosten verursachen.

Open-Source als Alternative

Vor allem Open-Source-Lösungen erleben derzeit einen Aufschwung. Diese kostenlosen Programme bieten zwar nicht immer alle Profi-Funktionen – aber die brauchen die meisten Nutzer ohnehin nicht.

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Auch lokale KI-Anwendungen werden immer beliebter. Sie laufen direkt am eigenen Rechner, ohne dass Daten an fremde Server geschickt werden. Das freut besonders jene, die auf ihre Privatsphäre achten.

Wunsch nach Kontrolle

Es geht dabei nicht um eine generelle Ablehnung der Cloud. Viele Nutzer schätzen durchaus den Komfort von gemeinsamen Dokumenten und automatischen Updates. Aber sie wollen selbst entscheiden, wo ihre Dateien liegen und ob ein KI-Assistent dabei sein soll.

Experten sehen darin ein klares Signal an die Software-Hersteller: Wer seine Kunden nur noch in Abo-Modelle und Cloud-Dienste zwingt, riskiert, sie an einfachere Alternativen zu verlieren.