i WhatsApp auf dem Smartphone pixabay.com Versteckte Einstellung WhatsApp ausgetrickst – So sparst du dir Speicherplatz WhatsApp frisst auf deinem Handy mehrere Gigabyte. Mit diesen Einstellungen machst du Schluss mit der doppelten Speicherung. Von Digital Heute 10.11.2026, 17:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Fotos, Videos und Sprachnachrichten sammeln sich bei WhatsApp oft unbemerkt an. Das Problem: Der Messenger speichert Medien nicht nur im Chat, sondern oft zusätzlich in der Fotogalerie des Smartphones. So belegt alles doppelt Speicherplatz.

Das System zeigt dabei oft nur die Installationsgröße von WhatsApp an. Der tatsächliche Platzbedarf inklusive aller Medien kann jedoch schnell mehrere Gigabyte betragen – ohne dass man es merkt.

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Wie "chip.de" berichtet, lässt sich das Problem mit einer einfachen Einstellung lösen. Auf dem iPhone gehst du in die WhatsApp-Einstellungen und dann auf Chats. Dort deaktivierst du die Option "In Aufnahmen speichern". Empfangene Bilder und Videos landen dann nur noch im Chat, nicht mehr in der Fotomediathek.

Wenn du willst, ist WhatsApp jetzt nicht mehr grün i ?

So geht es bei Android

Auch auf Android-Geräten kannst du verhindern, dass WhatsApp-Medien in der Galerie auftauchen. Öffne die WhatsApp-Einstellungen über das Dreipunktmenü und gehe zu "Chats". Dort findest du die Option "Sichtbarkeit von Medien". Deaktiviere sie, um die doppelte Speicherung zu beenden.

Die Bilder des Tages i ?

Speicherverwaltung aufräumen

Zusätzlich bietet WhatsApp eine integrierte Speicherverwaltung. Unter Einstellungen, dann unter "Speicher und Daten" und "Speicher verwalten", siehst du, welche Dateien besonders viel Platz belegen. Unter "Größer als 5 MB" findest du schnell die größten Speicherfresser.

Bei Android-Handys lohnt es sich auch, den App-Cache zu leeren. Das funktioniert über die Geräte-Einstellungen unter Apps, dann WhatsApp und anschließend "Speicher & Cache". Dort tippst du auf "Cache leeren" – und gewinnst oft sofort mehrere Hundert Megabyte zurück.