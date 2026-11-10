i Im Intelligence Index von Artificial Analysis erreicht Fable 5.2 stolze 65 Punkte. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Anthropic schlägt Google Claudes neues KI-Modell Fable 5.2 stürmt an die Spitze Mit Claude Fable 5.2 und Mythos 5.2 holt Anthropic die KI-Krone zurück und weist Google im wichtigsten Ranking in die Schranken. Von Digital Heute 10.11.2026, 18:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der KI-Entwickler Anthropic hat am 9. November seine bisher leistungsstärksten Modelle vorgestellt: Claude Fable 5.2 und Mythos 5.2. Beide sollen nicht nur besser, sondern auch günstiger als ihre Vorgänger sein.

Im Intelligence Index von Artificial Analysis erreicht Fable 5.2 stolze 65 Punkte. Damit verdrängt es Googles Gemini 4 Carbon (60 Punkte), das Ende Oktober noch an der Spitze stand. Auch Claude Opus 5.5 (59) und OpenAIs GPT-6 Astra (57) liegen klar dahinter.

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Wie "CNBC" berichtet, kosten die neuen Modelle 8 US-Dollar pro Million Input-Token und 40 Dollar pro Million Output-Token. Das ist um 20 Prozent weniger als bei den Vorgängern und zugleich um 30 Prozent schneller. Wer noch mehr Tempo will, kann einen optionalen Schnellmodus nutzen – der kostet allerdings das Doppelte.

Mythos 5.2 nur für ausgewählte Firmen

Während Fable 5.2 für Power-User und anspruchsvolle Aufgaben wie Programmierung, Mathematik und Robotik gedacht ist, bleibt Mythos 5.2 speziellen Firmen vorbehalten.

Das Modell kommt ohne Sperren in den Bereichen Cybersecurity und Biologie aus – Zugang gibt es nur über ein spezielles Anmeldeprogramm.

Die Präsentation kommt nicht zufällig: Anthropic plant den größten IPO der Börsengeschichte. Der KI-Anbieter will dabei rund 100 Milliarden Dollar erlösen und strebt eine Bewertung von bis zu 1,5 Billionen Dollar an.