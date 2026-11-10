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Im Intelligence Index von Artificial Analysis erreicht Fable 5.2 stolze 65 Punkte.
Im Intelligence Index von Artificial Analysis erreicht Fable 5.2 stolze 65 Punkte.
REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Anthropic schlägt Google

Claudes neues KI-Modell Fable 5.2 stürmt an die Spitze

Mit Claude Fable 5.2 und Mythos 5.2 holt Anthropic die KI-Krone zurück und weist Google im wichtigsten Ranking in die Schranken.
Von Digital Heute
10.11.2026, 18:01
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Der KI-Entwickler Anthropic hat am 9. November seine bisher leistungsstärksten Modelle vorgestellt: Claude Fable 5.2 und Mythos 5.2. Beide sollen nicht nur besser, sondern auch günstiger als ihre Vorgänger sein.

Google Gemini 4 Argon soll komplexeste Aufgaben lösen

Im Intelligence Index von Artificial Analysis erreicht Fable 5.2 stolze 65 Punkte. Damit verdrängt es Googles Gemini 4 Carbon (60 Punkte), das Ende Oktober noch an der Spitze stand. Auch Claude Opus 5.5 (59) und OpenAIs GPT-6 Astra (57) liegen klar dahinter.

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Wie "CNBC" berichtet, kosten die neuen Modelle 8 US-Dollar pro Million Input-Token und 40 Dollar pro Million Output-Token. Das ist um 20 Prozent weniger als bei den Vorgängern und zugleich um 30 Prozent schneller. Wer noch mehr Tempo will, kann einen optionalen Schnellmodus nutzen – der kostet allerdings das Doppelte.

Mythos 5.2 nur für ausgewählte Firmen

Während Fable 5.2 für Power-User und anspruchsvolle Aufgaben wie Programmierung, Mathematik und Robotik gedacht ist, bleibt Mythos 5.2 speziellen Firmen vorbehalten.

Das Modell kommt ohne Sperren in den Bereichen Cybersecurity und Biologie aus – Zugang gibt es nur über ein spezielles Anmeldeprogramm.

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Die Präsentation kommt nicht zufällig: Anthropic plant den größten IPO der Börsengeschichte. Der KI-Anbieter will dabei rund 100 Milliarden Dollar erlösen und strebt eine Bewertung von bis zu 1,5 Billionen Dollar an.

red, 10.11.2026, 18:01
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