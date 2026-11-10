i Die blockierten Begriffe entsprechen größtenteils dem, was man erwarten würde. iStock / Getty Images / georgeclerk Apple versteckt Liste Diese Wörter wird dir dein iPhone niemals vorschlagen Ein Forscher hat entdeckt, dass Apple auf dem iPhone Tausende Wörter blockiert. Die Tastatur schlägt diese Begriffe niemals vor. Von Digital Heute 10.11.2026, 18:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn du auf deinem iPhone bestimmte Wörter eintippen willst, macht dir Apple einen Strich durch die Rechnung. Denn der Tech-Riese hat in seinem Betriebssystem iOS eine geheime Liste mit verbotenen Begriffen versteckt. Diese Wörter werden von der Tastatur niemals als Vorschläge angezeigt und lassen sich auch nicht durch Wischen eingeben.

Entdeckt hat die versteckte Liste der KI-Forscher Derik Kauffman. Er fand heraus, dass Apple eine Hash-Tabelle mit gesperrten Phrasen in iOS integriert hat. Die Wörter werden nicht im Klartext gespeichert, sondern als verschlüsselte Hashes abgeglichen.

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Laut der Recherche von "Macwelt" ist die Liste auf der Website Swipeblocked.com einsehbar. Dort finden sich alle gesperrten Ausdrücke aus iOS in 28 verschiedenen Sprachen. Die deutschsprachige Liste enthält rund 5.000 Einträge und liegt damit im Mittelfeld.

Was auf der Liste steht

Die blockierten Begriffe entsprechen größtenteils dem, was man erwarten würde: Obszönitäten, rassistische Ausdrücke und politisch brisante Wendungen. In der deutschsprachigen Liste finden sich besonders viele Begriffe aus dem Bereich des Nationalsozialismus, deren Verwendung in Deutschland und Österreich teilweise strafbar ist.

Aber auch weniger problematische Ausdrücke landen auf der Liste. Wer etwa "Gras geraucht" eintippen will, bekommt von der iPhone-Tastatur nur Alternativen wie "getaucht" oder "gebraucht" vorgeschlagen. Der Begriff "geraucht" erscheint in diesem Kontext niemals als Vervollständigung.

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Warum Apple das macht

Der Grund für die Zensur liegt wohl weniger in der Kontrolle der Nutzer, sondern im Schutz vor schlechter Publicity. Apple will vermeiden, dass Screenshots viral gehen, auf denen die Tastatur negative Begriffe vorschlägt.

Die Wörter sind aber nicht grundsätzlich verboten. Du kannst sie weiterhin Zeichen für Zeichen eintippen. Nur die automatische Vervollständigung und die Wisch-Tastatur verweigern bei diesen Begriffen den Dienst.