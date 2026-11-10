i Wer genug Geld veranlagen kann, ist für die Banken gern gesehener Kunde. Getty Images/iStockphoto Vier Stufen gibt es Ab diesem Betrag am Konto schaut die Bank genau hin Für Banken gibt es vier Stufen bei der Kundeneinteilung. Entscheidend ist aber nicht nur der Kontostand. Von Digital Heute 10.11.2026, 20:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer 100.000 Euro frei verfügbares Vermögen besitzt, kann bei Banken bereits in eine besondere Kundengruppe fallen. Die Geldinstitute unterscheiden mehrere Vermögensklassen. Ab einer Million Euro beginnt eine weitere Stufe, für die oft eigene Betreuungsangebote vorgesehen sind.

Für Banken zählt nicht unbedingt, wie viel Geld jemand verdient oder wie teuer das eigene Haus ist. Entscheidend ist vor allem, wie viel Kapital tatsächlich für Geldanlagen zur Verfügung steht. Bereits ab rund 100.000 Euro investierbarem Vermögen beginnt in der Finanzbranche häufig die Kategorie der sogenannten "Affluents". Darunter versteht man wohlhabende Kunden, die für Banken als Anlagekunden interessant sind.

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Ab einer Million Euro beginnt die nächste Stufe

Die nächste Grenze liegt bei einer Million Euro. Ab diesem Betrag werden Kunden häufig als "High Net Worth Individuals" (HNWI) bezeichnet. Für sie kommt bei vielen Geldinstituten eine intensivere Betreuung infrage, etwa im Rahmen des Private Banking. Dabei geht es nicht nur um Wertpapierdepots, sondern auch um die langfristige Vermögensplanung und steuerliche Fragen.

Noch deutlich höher liegt die Kategorie der "Ultra High Net Worth Individuals" (UHNWI). Als häufig verwendete Grenze gelten 30 Millionen Euro investierbares Vermögen. In dieser Klasse werden Vermögen oft besonders individuell verwaltet und auf unterschiedliche Anlageformen verteilt.

100.000 Euro entsprechen mehr als drei Jahresgehältern

Wie hoch die erste Schwelle tatsächlich ist, zeigt ein Vergleich mit österreichischen Einkommen. Das Median-Netto-Monatseinkommen unselbständig Beschäftigter lag 2024 laut Statistik Austria bei 2.711 Euro. 100.000 Euro entsprechen damit rund 37 Monatsgehältern. Selbst wenn das gesamte Einkommen gespart würde, wären dafür mehr als drei Jahre nötig.

Bei einer Million Euro wären es bereits mehr als 30 Jahreseinkommen. Die 30-Millionen-Euro-Grenze entspricht rechnerisch sogar mehr als 921 Jahren eines solchen Nettoeinkommens. Dabei handelt es sich allerdings um reine Vergleichsrechnungen, bei denen sämtliche Lebenshaltungskosten unberücksichtigt bleiben.

Nicht jeder hohe Kontostand zählt

Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Gesamtvermögen und investierbarem Kapital. Eine selbst genutzte Immobilie wird nicht automatisch zum frei verfügbaren Vermögen gezählt. Auch offene Kredite müssen berücksichtigt werden. Wer beispielsweise eine Wohnung im Wert von 500.000 Euro besitzt, aber noch 400.000 Euro Schulden hat, kann nicht den gesamten Immobilienwert veranlagen.

Laut einer OeNB-Erhebung aus dem Jahr 2021 lag das Median-Finanzvermögen österreichischer Haushalte bei 18.700 Euro. Beim 90. Perzentil waren es 110.400 Euro. Die Marke von 100.000 Euro liegt damit bereits in der Nähe des oberen Bereichs dieser Verteilung. Die Werte beziehen sich allerdings auf Haushalte und sind nicht unmittelbar mit den Vermögensklassen der Banken vergleichbar.

Auch die Betreuung unterscheidet sich je nach Institut. Ab einer bestimmten Vermögenshöhe können Kunden einen persönlichen Ansprechpartner oder individuellere Anlageberatung erhalten. Einen österreichweit einheitlichen Anspruch auf bestimmte Leistungen gibt es dadurch aber nicht.