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Die Forscher vermuten, dass das Gas durch vulkanische Entgasung aus Oberflächenspalten austritt.
Die Forscher vermuten, dass das Gas durch vulkanische Entgasung aus Oberflächenspalten austritt.
ESA/DLR/FU Berlin, G. Michael. Inset: Blended MOLA-HRSC digital elevation model, Fergason et al 2018/Handout via REUTERS
Sensationelle Entdeckung

Mars-Raumsonde findet Hinweis auf aktiven Vulkan

Wissenschaftler haben nahe einem uralten Mars-Vulkan ein besonderes Gas gefunden. Die Entdeckung könnte die Suche nach Leben revolutionieren.
Von Digital Heute
10.11.2026, 20:29
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Der ExoMars Trace Gas Orbiter der ESA hat Chlorwasserstoff in der Nähe des riesigen Vulkans Alba Mons auf dem Mars entdeckt. Das stechend riechende und ätzende Gas könnte aus einer unterirdischen Magmakammer stammen.

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Die Forscher vermuten, dass das Gas durch vulkanische Entgasung aus Oberflächenspalten austritt. Im Frühsommer, wenn das Eis in den Spalten sublimiert, erreicht die Konzentration des Gases Spitzenwerte.

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"Wenn das Magma aufsteigt und der Druck sinkt", erklärt Planetenforscher Alexander Trokhimovskiy, werde das Gas aus chlorhaltigen Verbindungen freigesetzt, schreibt der Spiegel. Die Entdeckung deutet darauf hin, dass der Mars geologisch nicht tot ist.

Hoffnung auf außerirdisches Leben

Besonders spannend ist die Entdeckung für die Suche nach Leben auf dem Mars. Aktiver Vulkanismus würde bedeuten, dass es unter der Oberfläche warme Bereiche gibt, die vor den unwirtlichen Bedingungen geschützt sind.

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Wenn aufsteigendes Magma auf Wasser oder Eis unter der Oberfläche trifft, könnten hydrothermale Systeme entstehen. Diese könnten die nötigen Bedingungen für mikrobielles Leben bieten – ähnlich wie auf der Erde, wo das Leben vermutlich in solchen Systemen entstand.

red, 10.11.2026, 20:29
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