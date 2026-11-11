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Der Händler bekommt deine echte Kartennummer nicht zu sehen, sondern nur einen digitalen Platzhalter – einen sogenannten Token.
Der Händler bekommt deine echte Kartennummer nicht zu sehen, sondern nur einen digitalen Platzhalter – einen sogenannten Token.
iStock / Getty Images / mihailomilovanovic
Millionen Kunden betroffen

Die EC-Karte der Sparkasse bekommt eine neue Funktion

Die Sparkasse führt Click to Pay ein: Ab dem 22. November wird das Bezahlen im Internet einfacher. Das musst du über die neue Funktion wissen.
Von Digital Heute
11.11.2026, 17:45
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Gute Nachrichten für Sparkassen-Kunden: Das mühsame Eintippen der Kartennummer beim Online-Shopping hat bald ein Ende. Die Sparkasse schaltet am 22. November die neue Bezahlfunktion Click to Pay frei. Damit soll das Bezahlen im Internet so schnell und unkompliziert werden wie mit PayPal oder Apple Pay.

Ab diesem Betrag am Konto schaut die Bank genau hin

Das Verfahren von Mastercard und Visa funktioniert so: Du hinterlegst deine Karte einmalig in einem Profil. Danach wählst du beim Bezahlen nur noch das Click-to-Pay-Symbol aus. Der Händler bekommt deine echte Kartennummer nicht zu sehen, sondern nur einen digitalen Platzhalter – einen sogenannten Token. Ein festes Passwort gibt es nicht, bestätigt wird per Einmalcode an deine E-Mail-Adresse oder über die S-pushTAN-App.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie "inside-digital.de" berichtet, müssen auch die Händler mitspielen. Erkennbar ist das am Click-to-Pay-Symbol beim Bezahlen. Unter anderem gehören MediaMarkt, Saturn, Lidl, Kaufland, Netto und Marktkauf dazu. Überall sonst muss weiterhin die Kartennummer eingegeben werden.

    Welche Karten funktionieren?

    Click to Pay funktioniert nur mit Sparkassen-Cards, die ein sogenanntes Co-Badge von Debit Mastercard oder Visa Debit tragen. Ob deine Karte geeignet ist, verrät ein Blick darauf: Prangt neben dem Girocard-Logo ein Mastercard- oder Visa-Zeichen, stehen die Chancen gut. Bei älteren Karten ohne diese Logos funktioniert das Verfahren nicht.

    Parallel räumt die Sparkasse auf: Die App S-ID-Check, mit der viele Kunden bisher Kartenzahlungen im Netz freigeben, wird zum 31. Januar 2027 abgeschaltet. Wer sie noch nutzt, sollte rechtzeitig auf die S-pushTAN-App umsteigen. Sonst steht man im Februar ohne Freigabe für Kartenzahlungen im Netz da.

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    Was hat die Sparkasse davon?

    Die Sparkasse handelt nicht uneigennützig: Click to Pay bietet das Potenzial, die Interchange-Erträge zu steigern, heißt es. Jede Bestellung, die künftig mit der Sparkassen-Card bezahlt wird statt mit PayPal oder Klarna, spült der Sparkasse einen kleinen Anteil in die Kasse. Der Starttermin liegt übrigens fünf Tage vor dem Black Friday. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

    red, 11.11.2026, 17:45
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