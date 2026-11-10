i Nach dem Skandal will Anni The Duck neu durchstarten. Im April 2027 plant sie eine große Show in einer Kölner Arena. APA-Images / Action Press / Panama Pictures Mega-Konzert geplant Nach Skandal wagt Anni The Duck großen Neustart Mehr als 400.000 Euro soll ihr Konzert kosten. Die Influencerin Anni The Duck will damit auch die Vorwürfe der vergangenen Jahre aufarbeiten. Von Digital Heute 10.11.2026, 21:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem Skandal um schwere Mobbing-Vorwürfe und dem Rückzug aus der Öffentlichkeit will Anni The Duck ein neues Kapitel aufschlagen. Die deutsche Influencerin plant für April 2027 eine große Show in Köln, berichtet die "Bild". Mit dem Konzert in der Lanxess-Arena will sie die belastende Zeit öffentlich aufarbeiten und zugleich ihre Musikkarriere vorantreiben, heißt es in dem Bericht.

Die 29-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Anissa Baddour heißt, wurde im Mai 2024 mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Ehemals enge Freundinnen, darunter die Streamerinnen Mowky und Reved, warfen ihr unter anderem psychischen Missbrauch und Tierquälerei vor. Anni verlor daraufhin Werbepartner und einen Teil ihrer Fangemeinde. Sie zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

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Im Frühjahr 2026 bekam der Fall eine neue Wendung. Der YouTuber Jay Riddle veröffentlichte eine mehrteilige Videoreihe, in der er die damaligen Vorwürfe untersuchte und zahlreiche Punkte infrage stellte. Die Videos lösten eine neue Debatte in der Social-Media-Szene aus. Eine abschließende juristische Klärung sämtlicher Anschuldigungen ist damit allerdings nicht verbunden.

Show soll mit der Vergangenheit abschließen

Nun plant Anni für April 2027 ein Konzert in der Kölner Lanxess-Arena. Die Veranstaltung soll laut "Bild" eine Multimedia-Show mit Musik, Videoeinspielern und Tanzeinlagen werden. Auch die Influencer Danergy und Cashisclay sollen mitwirken.

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"Ich hoffe, dass ich damit das Vorwürfe-Thema emotional und öffentlich beenden kann", sagte Anni gegenüber "Bild". Die Musik sei für sie ein Weg, die vergangenen Jahre zu verarbeiten. Unter dem Künstlernamen Nysa veröffentlicht sie bereits seit Jahren eigene Songs.

Bei der Show will sie auch große Teile eines bislang unveröffentlichten Albums präsentieren. Darin verarbeitet sie nach eigenen Angaben Erlebnisse aus den vergangenen zweieinhalb Jahren.

Mehr als 400.000 Euro Kosten

Das Projekt ist auch finanziell eine große Herausforderung. Allein die Miete für die Arena soll laut Anni 100.000 Euro kosten. Mit Bühne, Lichttechnik und Personal rechnet sie mit Gesamtausgaben von deutlich mehr als 400.000 Euro.