i Nintendo schickt dich auf eine bekannte Urlaubsinsel zurück. Zwölf Sportarten und neue Aktivitäten sollen für Spielspaß im Wohnzimmer sorgen. Nintendo Spiele-Test "Nintendo Switch Sports Resort" belebt Wii-Gefühl neu Bowling, Golf und ungewöhnliche Wettkämpfe: "Nintendo Sports" bekommt auf der Switch 2 eine neue Heimat und lässt uns von guten alten Zeiten träumen. Von Rene Findenig 20.10.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bowling, Tennis und Golf gehören seit Jahren zum Nintendo-Sportprogramm. Mit "Nintendo Switch Sports Resort" will Nintendo auf der Switch 2 nun mehr bieten als eine Sammlung einzelner Disziplinen. Zwölf Sportarten, eine bekannte Urlaubsinsel namens Wuhu Island und neue Aktivitäten sollen für Abwechslung sorgen. Dabei steht weniger der sportliche Ehrgeiz im Mittelpunkt, sondern vielmehr das gemeinsame Spielen mit Freunden und Familie. Wer sich an "Wii Sports" erinnert, weiß, worauf Nintendo mit seiner Sportsammlung abzielt. Die Bewegungen sollen möglichst natürlich sein, die Regeln schnell verständlich und die ersten Erfolgserlebnisse nicht weit entfernt. Dieses Prinzip funktioniert auch auf Nintendo Switch 2.

Statt komplizierte Tastenkombinationen auswendig zu lernen, schwingst du die Joy-Con 2 wie einen Schläger, spannst einen Bogen oder führst eine Bowlingbewegung aus. Zwölf Disziplinen stehen zur Auswahl. Neben Bowling, Tennis und Golf gehören Tischtennis, Basketball, Volleyball, Bogenschießen und Boxen zum Programm. Mit Skateboarden, Daumenringen, Wasserscooter und Propellerflugzeug kommen vier Aktivitäten hinzu, die sich deutlich von den klassischen Sportarten unterscheiden. Du kannst dich mit anderen messen, deine Fähigkeiten bei Disziplinen verbessern oder etwas ausprobieren, das nicht unbedingt zum klassischen Sportprogramm gehört. Wer bereits "Nintendo Switch Sports" gespielt hat, kennt sich aus.

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Bowling gehört zu jenen Aktivitäten, bei denen du sehr schnell ins Spiel findest. Du positionierst deine Figur, holst mit dem Arm aus und versuchst, möglichst viele Pins umzuwerfen. Das Grundprinzip ist leicht zu verstehen und eignet sich gut für kurze Wettkämpfe zwischendurch. Trotzdem braucht es etwas Eingewöhnung, wenn du die Steuerung aus früheren Spielen gewohnt bist. Eine Drehung des Handgelenks reicht nicht aus, um der Kugel den gewünschten Drall zu geben. Entscheidend ist auch, wie du deine Figur ausrichtest und den Arm bewegst. Wer sich auf alte Bewegungsabläufe verlässt, muss sich zunächst umstellen. Nach etwas Übung funktioniert das Zusammenspiel aus Bewegung und Spielgeschehen allerdings gut.

Bei diesem Spiel werden Golf-Hasser zu Fans

Golf gehört ebenfalls zu den stärkeren Disziplinen. Du kannst dich für eine kurze Runde mit drei Löchern entscheiden oder eine längere Partie absolvieren. Dadurch lässt sich die Spieldauer besser an die jeweilige Runde anpassen. Wer nur ein paar Minuten Zeit hat, muss nicht gleich eine umfangreiche Partie beginnen. Beim Golf kommt es außerdem nicht allein auf die Kraft des Schwungs an. Höhenunterschiede und die Entfernung zum Ziel müssen berücksichtigt werden. Ein unüberlegter Schlag kann den Ball an der Fahne vorbeischicken oder an einer ungünstigen Stelle landen lassen. Es lohnt sich deshalb, zunächst ein Gefühl für die Bewegung zu entwickeln und den Schlag nicht überhastet auszuführen.

Auch beim Bogenschießen spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Neben der Entfernung zur Zielscheibe ist der Wind zu berücksichtigen. Wer diese Einflüsse ignoriert, wird das Ziel nicht immer so treffen, wie geplant. Dadurch entsteht eine zusätzliche Herausforderung, die über das bloße Ausführen einer Bewegung hinausgeht. Nicht alle zwölf Sportarten orientieren sich an bekannten Disziplinen. Skateboarden setzt unter anderem auf die Maussteuerung der Joy-Con 2. Damit kommt eine Funktion der Switch-2-Controller zum Einsatz, die sich von den klassischen Schwungbewegungen unterscheidet. Das eröffnet eine andere Art der Bedienung, hängt aber auch davon ab, wie gut du mit der Steuerung zurechtkommst.

Neue Aktivitäten mit unterschiedlichen Stärken

Wasserscooter und Daumenringen bringen ebenfalls Abwechslung in die Sammlung. Gerade das Daumenringen zeigt allerdings, dass eine neue Idee allein noch keine langfristige Motivation garantiert. Das Prinzip ist schnell verstanden, bietet aber nur begrenzt Raum, um die eigenen Fähigkeiten spürbar zu verbessern. Deutlich interessanter fällt das Propellerflugzeug aus. Hier geht es nicht ausschließlich darum, einen Gegner zu schlagen oder eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen. Stattdessen kannst du das Inselgebiet aus der Luft erkunden, besondere Orte fotografieren, Geheimnisse aufspüren und Luftballons einsammeln. Du hast Zeit, dich umzusehen, und endlich mal die Insel als Ganzes zu erkunden.

Die Rückkehr nach Wuhu Island ist eine der wichtigsten Veränderungen gegenüber "Nintendo Switch Sports". Die tropische Insel war bereits in "Wii Sports Resort" ein zentraler Bestandteil des Spielerlebnisses. Nun dient sie erneut als Schauplatz für die verschiedenen Aktivitäten. Strände, Berge, Ortschaften und offene Landschaften sorgen dafür, dass sich das Spiel stärker wie ein gemeinsamer Urlaub anfühlt. Statt lediglich zwischen einzelnen Disziplinen zu wechseln, hast du eine Umgebung, die auch abseits der Wettkämpfe zum Entdecken einlädt. Zusätzliche Varianten sorgen dafür, dass sich die Insel im Verlauf des Spiels immer wieder anders präsentiert. So kannst du den Flug später auch zu anderen Tageszeiten erleben.

Gemeinsam macht es am meisten Spaß

Auch bei den Sportarten lassen sich zusätzliche Möglichkeiten freischalten. Damit bleibt das Angebot nicht vollständig auf die ersten Partien beschränkt. Trotzdem sollte man keine völlig neue Spielerfahrung erwarten, sobald weitere Varianten verfügbar werden. Vielmehr baut Nintendo auf dem bekannten Grundgerüst auf und ergänzt es um zusätzliche Anreize. Die größte Stärke von "Nintendo Switch Sports Resort" liegt eindeutig weiterhin im gemeinsamen Spielen. Die Regeln sind schnell erklärt, die Bewegungen intuitiv und die einzelnen Runden kurz genug, um auch spontan eine Partie zu starten. Du musst dich nicht erst durch komplizierte Menüs kämpfen oder lange Tutorials absolvieren, bevor der Spaß beginnt.

Das Propellerflugzeug ist ein Highlight, weil es die Erkundung der Insel, das Fotografieren besonderer Orte und das Entdecken von Geheimnissen ermöglicht. Nintendo

Das macht die Sammlung auch für Menschen interessant, die nur selten Videospiele spielen. Wer noch nie einen virtuellen Tennisschläger geschwungen hat, kann sich rasch mit der Steuerung vertraut machen. Gleichzeitig entstehen durch die direkten Duelle Situationen, in denen sich auch erfahrene Spieler gegenseitig herausfordern können. Die Joy-Con 2 dienen dabei als Bewegungscontroller. Je nach Sportart schwingst du sie wie einen Schläger, führst einen Wurf aus oder spannst einen Bogen. Die grundlegende Bedienung ist leicht verständlich und funktioniert im Test zuverlässig. Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit gehen viele Bewegungen weitgehend intuitiv von der Hand.

Auch online gibt es mehrere Wettkämpfe

Auch online kannst du dich mit anderen messen. Die Pro League bietet Wettkämpfe, in denen du dich nach und nach in höhere Ränge spielen kannst. Wer lieber ohne zusätzlichen Leistungsdruck spielt, kann auf entspanntere Online-Partien ausweichen. Bei diesen werden Siege und Niederlagen nicht festgehalten. Mit dem Inselkronen-Modus gibt es außerdem Herausforderungen für Spieler, die sich besonders starken Gegnern stellen möchten. Hier arbeitest du dich in den jeweiligen Sportarten durch Aufgaben, bis du schließlich gegen die entsprechenden Champions antreten kannst. Das gibt ambitionierten Spielern ein Ziel, während andere weiterhin einfach einzelne Runden absolvieren können.

Online bieten die Pro League und der Inselkronen-Modus zusätzliche Herausforderungen für ehrgeizige Spieler. Nintendo

Die Joy-Con 2 funktionieren insgesamt präzise. Trotzdem solltest du dir am Anfang etwas Zeit nehmen, um die Bewegungen der einzelnen Disziplinen kennenzulernen. Beim Golf können beispielsweise ein paar Probeschwünge helfen, bevor du den eigentlichen Schlag ausführst. So bekommst du ein besseres Gefühl dafür, wie viel Bewegung erforderlich ist. Auch die Mausfunktion der Controller kommt zum Einsatz. Sie funktioniert grundsätzlich zuverlässig, wenn auch für Switch-Verhältnisse ungewohnt. Die eingeblendeten Tutorials sind hilfreich, weil sie die wichtigsten Bewegungen erklären. Allerdings nimmt Nintendo es mit den Erklärungen teilweise etwas zu genau. Hinweise tauchen wiederholt auf und erinnern dich immer wieder,

Sammeln hält dich bei der Stange

Neben den Sportarten und den Online-Wettkämpfen setzt Nintendo auf freischaltbare Gegenstände. Für absolvierte Spiele und gewonnene Runden erhältst du Punkte, die du gegen kosmetische Inhalte eintauschen kannst. Dazu gehören Kleidungsstücke, Make-up und Accessoires, mit denen sich die eigene Spielfigur gestalten lässt. Trotzdem ist die Langzeitmotivation nicht in jeder Disziplin gleich hoch. Bowling, Golf und die gemeinsamen Wettkämpfe bieten gute Voraussetzungen für wiederkehrende Spielrunden. Bei simpleren Aktivitäten dürfte die Begeisterung schneller nachlassen. Wer regelmäßig mit Freunden oder Familie spielt, wird insgesamt aber jede Menge Spaß haben.

"Nintendo Switch Sports Resort" knüpft an ein bewährtes Konzept an und erweitert es um eine Umgebung, die dem Spiel mehr Persönlichkeit verleiht. Die zwölf Sportarten bieten eine abwechslungsreiche Mischung aus bekannten Klassikern und neuen Aktivitäten. Nicht jede Disziplin überzeugt gleichermaßen, doch insgesamt ist genügend Auswahl vorhanden, um unterschiedliche Vorlieben abzudecken. Besonders gelungen ist die Rückkehr nach Wuhu Island. Die Insel verbindet die einzelnen Sportarten und lädt dazu ein, auch abseits der Wettkämpfe etwas zu entdecken. Das Propellerflugzeug ist dafür das beste Beispiel: Es bringt eine entspannte Komponente ins Spiel, die über das bloße Sammeln von Siegen hinausgeht.

Fazit: Einfach gemeinsam eine gute Zeit verbringen

Die Bewegungssteuerung funktioniert zuverlässig und macht den Einstieg leicht. Dadurch können auch Menschen mit wenig Videospielerfahrung rasch mitspielen. Weniger gelungen sind die häufigen Steuerungshinweise, die den Ablauf unterbrechen. Auch bei manchen Sportarten hätte ich mir mehr Tiefe gewünscht. Seine größte Stärke entfaltet "Nintendo Switch Sports Resort" ohnehin gemeinsam mit anderen. Wenn Freunde oder Familie vor dem Fernseher gegeneinander antreten, entsteht genau jener unkomplizierte Spielspaß, für den die Reihe bekannt ist. Die Mischung aus kurzen Wettkämpfen, unterschiedlichen Disziplinen und zusätzlichen Sammelzielen bietet dafür eine solide Grundlage.

Wer bereits "Nintendo Switch Sports" besitzt, sollte allerdings genau überlegen, wie wichtig ihm die Rückkehr nach Wuhu Island und die neuen Aktivitäten sind. Denn bei mehreren bekannten Sportarten bleiben die Veränderungen überschaubar. Für Neueinsteiger und alle, die gerne gemeinsam vor dem Fernseher spielen, ist die Sammlung dagegen eine unterhaltsame Möglichkeit, Bewegung und Videospiele miteinander zu verbinden. "Nintendo Switch Sports Resort" ist damit keine vollständige Neuerfindung der Reihe. Es ist vielmehr eine Weiterentwicklung, die vor allem dann überzeugt, wenn du nicht nur gewinnen, sondern gemeinsam eine gute Zeit verbringen möchtest.