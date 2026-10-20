i Ungefähr so dürfte sich die Google-Warnung die Wetterprognose vorstellen. Archivbild Februar 2026: Ein Schneepflug räumt die Zufahrtsstraße zur Biathlon-Arena in Antholz im Rahmen der Olympischen Winterspiele. APA-Images / dpa / Hendrik Schmidt Von Google angekündigt "Extreme Gefahr" – Wetter-Warnung sorgt für Ärger Roter Schnee-Alarm bei Google: Für Südtirol wird vor "extremer Gefahr durch Schnee/Eis" gewarnt. Doch laut regionaler Prognose ist das völlg falsch. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 14:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer am Montag bei Google nach dem Wetter in Südtirol sucht, könnte einen ordentlichen Schrecken bekommen. Teilweise erschien dort eine dramatische Warnmeldung: "Extreme Gefahr durch Schnee/Eis" ab Dienstag, 14 Uhr.

Doch passt dieser Alarm überhaupt zur bevorstehenden Wetterlage? Eine regionale Wetterseite widerspricht entschieden und spricht von einer überzogenen Darstellung. Denn am Mittwoch (21. Oktober) wird in Südtirol zwar verbreitet mit kräftigen Niederschlägen gerechnet. Nach der vorliegenden Prognose fällt der Großteil davon allerdings als Regen – und nicht als Schnee.

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Google zeigt rote Extremwarnung

Ein Screenshot der Google-Wetteranzeige zeigt eine Warnung vor einer außergewöhnlichen Wetterlage für die Region Trentino-Südtirol. Als Quelle wird der italienische nationale Wetterdienst der Luftwaffe, Italian Air Force National Meteorological Service, angegeben. Die Warnung gilt laut Anzeige ab Dienstag (20. Oktober), 14 Uhr.

Besonders auffällig ist die rote Kennzeichnung in Kombination mit dem Hinweis auf eine extreme Gefahr durch Schnee und Eis. Für Menschen, die sich auf das Wetter in Südtirol vorbereiten wollen, klingt das zunächst nach einer ausgesprochen gefährlichen Winterwetterlage. Doch die regionalen Prognosen zeichnen ein anderes Bild.

"Völlig überzogen und irreführend"

Die Facebook-Seite "Wetterwarnungen Südtirol" kritisiert die bei Google ausgespielte Meldung deutlich. Eine Warnung vor extremer Schnee- und Eisgefahr sei angesichts der erwarteten Wetterentwicklung "völlig überzogen und irreführend".

Am Mittwoch sollen zwar verbreitet Niederschläge auftreten, die örtlich auch ergiebig ausfallen können. Das Problem liege jedoch bei der Zuordnung der Warnung zur gesamten Region. Denn in den meisten bewohnten Gebieten Südtirols wird nach dieser Prognose Regen erwartet.

Schnee erst oberhalb von 2.600 Metern

Besonders deutlich wird die Diskrepanz beim Blick auf die Schneefallgrenze. Laut der regionalen Einschätzung soll diese während mehr als 90 Prozent des Niederschlagsereignisses bei 2.600 bis 2.800 Metern liegen. Damit wäre Schneefall vor allem in den hochalpinen Regionen ein Thema.

Erst gegen Ende des Niederschlagsereignisses könnte die Schneefallgrenze kurzzeitig unter 2.000 Meter sinken. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Regen- und Schneemengen allerdings bereits deutlich nachlassen. Für große Teile Südtirols wird demnach kein extremes Schneeereignis erwartet.

Das bedeutet allerdings nicht, dass es im Hochgebirge keine winterlichen Gefahren geben kann. Dort können Schnee, Wind und eingeschränkte Sicht unabhängig von der Wetterlage in den Tälern gefährlich werden.

Warum Google solche Warnungen anzeigt

Die Kritik richtet sich vor allem gegen die großflächige Darstellung von Wetterwarnungen. Google zeigt entsprechende Informationen aus externen Wetterdiensten an. Das ist auch im vorliegenden Screenshot anhand der Quellenangabe ersichtlich. Die Facebook-Seite bemängelt, dass solche Warnungen nicht ausreichend regional eingeordnet würden. Gerade in Südtirol sei das problematisch.

Zwischen tief gelegenen Tälern und Gipfeln oberhalb von 3.000 Metern können die Wetterverhältnisse erheblich voneinander abweichen. Während es in einer Stadt regnet, kann wenige Kilometer entfernt im Hochgebirge bereits kräftiger Schneefall einsetzen. Wird eine Warnung ohne diese Unterscheidung angezeigt, kann der Eindruck entstehen, die extreme Gefahr betreffe sämtliche Höhenlagen gleichermaßen.

Ob Google die Meldung im konkreten Fall falsch zugeordnet hat oder ob die ursprüngliche amtliche Warnung bestimmte hochalpine Gebiete betrifft, ist unklar.

Warnungen könnten an Wirkung verlieren

Die Betreiber von "Wetterwarnungen Südtirol" sehen noch ein weiteres Problem. Werden extreme Warnstufen häufig angezeigt, obwohl die Auswirkungen vor Ort wesentlich geringer ausfallen, könnten Menschen bei späteren Warnungen weniger aufmerksam reagieren. Die Sorge dahinter: Wirklich gefährliche Wetterlagen würden womöglich nicht mehr ernst genug genommen.

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Wetterwarnungen sollen schließlich rechtzeitig auf konkrete Risiken hinweisen und nicht unnötig verunsichern. Eine pauschale Warnung ist deshalb besonders in einer gebirgigen Region nicht immer ausreichend, um die tatsächliche Gefahr an einem bestimmten Ort einzuschätzen.

Das sollten Urlauber und Einheimische beachten

Für Mittwoch steht nach den übermittelten Prognosen vor allem ein nasser Wettertag bevor. Während in den Tälern verbreitet Regen fällt, ist in hoch gelegenen Bergregionen durchaus mit Schnee zu rechnen. Die rote Google-Warnung allein sagt deshalb noch nicht aus, welche Wetterbedingungen an einem konkreten Aufenthaltsort herrschen werden.

Die regionale Wetterseite empfiehlt, sich zusätzlich auf lokale Vorhersagen und die offiziellen Warnungen des Bevölkerungsschutzes zu stützen. Entscheidend sind dabei vor allem die Höhenlage, der genaue Aufenthaltsort und die jeweils aktuelle Warnstufe.

Die Diskussion um den Google-Alarm zeigt somit vor allem eines: Eine Wetterwarnung ist nur dann wirklich hilfreich, wenn klar erkennbar ist, wo und für wen die Gefahr besteht.