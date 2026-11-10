i Am 19. November hat das Warten ein Ende: "GTA 6" kommt endlich auf den Markt. Im Mittelpunkt des Games stehen Lucia und Jason, die sich durch eine Welt voller Verbrechen, Verfolgungsjagden und gefährlicher Abenteuer kämpfen. Rockstar Games Hype um Kult-Game "GTA 6"-Wahnsinn! Millionen Fans starten Mega-Download Nach 13 Jahren Wartezeit erscheint am 19. November endlich der Spiele-Hit "Grand Theft Auto VI". Ab heute können Fans das Mega-Spiel herunterladen. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Countdown läuft! Nur noch neun Tage, dann dürfte in Millionen Wohnzimmern rund um den Globus Ausnahmezustand herrschen. Am 19. November kommt mit "GTA 6", eines der heiß ersehntesten Videospiele aller Zeiten, auf den Markt. Und schon vor dem offiziellen Start sorgt der Blockbuster von Rockstar Games für einen gewaltigen Ansturm.

Seit 10. November können alle, die das Spiel digital vorbestellt haben, den neuen Teil der Kultreihe auf ihre PlayStation 5 oder Xbox Series X/S herunterladen. Spielen dürfen sie allerdings erst ab dem Erscheinungstag.

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Vorbestellungen sprengen alle Erwartungen

Wer sofort loslegen will, muss zunächst ordentlich Platz auf seiner Konsole schaffen. Bis zu 212 Gigabyte Speicherplatz benötigt der sogenannte Preload. Damit gehört "GTA 6" zu den besonders datenhungrigen Videospielen. Ab 12. November sollen auch die Box-Versionen im Handel erhältlich sein. Statt einer klassischen Spiele-Disc enthalten diese allerdings nur einen Download-Code.

Der Hype schlägt sich bereits in den Zahlen nieder. Wie Take-Two-Chef Strauss Zelnick am 9. November bei der Präsentation der Quartalsbilanz erklärte, liegen die Vorbestellungen weit über den ursprünglichen Erwartungen. Konkrete Verkaufszahlen verriet er allerdings nicht.

Kein Wunder, schließlich gilt schon der Vorgänger als gigantische Geldmaschine. "GTA 5" wurde seit seinem Erscheinen 2013 weltweit beinahe 235 Millionen Mal verkauft. Dazu kommen laufende Einnahmen durch den Online-Modus, in dem Spieler für zusätzliche Inhalte und virtuelle Gegenstände bezahlen.

Eine Milliarde Dollar Kosten

Auch bei den Produktionskosten könnte "GTA 6" neue Maßstäbe setzen: Branchenexperten gehen davon aus, dass die Entwicklung weit mehr als eine Milliarde Dollar verschlungen haben könnte. Offiziell bestätigt wurde diese Summe bislang nicht.

Dafür verspricht Rockstar eine gewaltige Spielwelt voller spektakulärer Details. Schauplatz ist diesmal das fiktive Vice City, das stark an Miami erinnert. Im Mittelpunkt stehen die beiden Hauptfiguren Lucia und Jason, die sich gemeinsam durch eine Welt voller Verbrechen, Verfolgungsjagden und gefährlicher Abenteuer kämpfen. Erstmals übernimmt damit auch eine Frau eine zentrale spielbare Hauptrolle in einem modernen GTA-Hauptteil.

Warum die ganze Welt GTA liebt

Das Erfolgsgeheimnis der Reihe liegt nicht nur in rasanten Autofahrten, wilden Schießereien und grenzenloser Freiheit. Rockstar ist vor allem für seine Detailverliebtheit bekannt. Schon im Western-Hit "Red Dead Redemption 2" aus dem Jahr 2018 reagierten sogar die Körper der Pferde auf wechselnde Temperaturen. Im neuen GTA sollen Charaktere unter anderem unterschiedlich stark schwitzen – abhängig davon, wie sehr sie sich körperlich anstrengen.

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Dazu kommt eine gehörige Portion Gesellschaftssatire. Die Spiele nehmen den amerikanischen Alltag, Konsumwahn, soziale Medien und die Welt der Reichen und Schönen aufs Korn. Der Erfolg könnte sogar dem Konsolenmarkt einen kräftigen Schub verleihen. Branchenbeobachter rechnen damit, dass sich zahlreiche Fans eigens für "GTA 6" eine neue PlayStation oder Xbox zulegen.