i Placebo 2013, Wiener Stadthalle, Halle D, 21.11.2013, © Bildagentur Zolles KG / Markus Wache APA-Images / Bildagentur Zolles / Bildagentur Zolles KG Auftritt kurzfristig abgesagt Stimme weg! Placebo-Schock für Wiener Fans Stimme weg, Konzert geplatzt! Placebo sagen ihren Wien-Auftritt ab. Frontmann Brian Molko (53) ist krank – Fans bangen um den Ersatztermin. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorfreude war groß, doch jetzt herrscht Katzenjammer! Eigentlich hätten Placebo am Dienstag (10. November) die Wiener Stadthalle zum Beben bringen sollen. Doch daraus wird vorerst nichts. Der Grund: Sänger Brian Molko hat seine Stimme verloren – zumindest muss er sie auf ärztlichen Rat dringend schonen.

Ärzte ziehen die Notbremse

Wie die Band mitteilte, kämpft Molko bereits seit Längerem mit grippeähnlichen Symptomen. Nun folgte die Diagnose: akute Kehlkopfentzündung! Für den Musiker heißt das statt Scheinwerferlicht und Bühnen-Action jetzt Bettruhe und Stimmschonung.

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Nicht nur die Wiener Fans schauen durch die Finger: Auch das geplante Konzert in München fällt der Erkrankung zum Opfer.

Band entschuldigt sich bei Fans

Auf Instagram meldeten sich Molko und Bandkollege Stefan Olsdal persönlich zu Wort. Die Musiker bedauern die kurzfristige Absage und zeigen Verständnis für die Enttäuschung ihrer Fans.

Ganz ausgeträumt ist der Konzertabend aber noch nicht! Placebo wollen die ausgefallenen Shows so schnell wie möglich nachholen.

Das müssen Ticketbesitzer jetzt wissen

Wer bereits eine Karte für das Wien-Konzert ergattert hat, sollte diese unbedingt behalten. Sobald die Ersatztermine feststehen, will die Band über das weitere Vorgehen und mögliche Rückerstattungen informieren.

Bis dahin heißt es für die Fans: weiter warten – und für Brian Molko: bloß nicht zu laut mitsingen!