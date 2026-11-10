i Johnny Depp schlüpft in die Rolle des legendären Geizhalses Ebenezer Scrooge. Paramount Pictures / Constantin Film Österreich Gewinnspiel Johnny Depp wird jetzt zum Grusel-Geizhals! Der Hollywood-Star wird im Kino zum größten Weihnachts-Muffel der Welt! Wir verlosen 5x2 Tickets samt Schlafmasken und Taschenuhren. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Von Jack Sparrow zum Weihnachts-Griesgram! Johnny Depp (63) schlüpft in seinem neuen Film "Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte" in die Rolle des legendären Geizhalses Ebenezer Scrooge. Und der Hollywood-Star ist dabei kaum wiederzuerkennen!

Eine brandneue Featurette zeigt jetzt, wie sich Depp in den berühmten Weihnachts-Muffel verwandelt. Eines ist klar: Besinnlich wird es für den Schauspieler wohl eher nicht.

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Hollywood-Stars feiern Weihnachten

Für die Neuinterpretation des Weihnachtsklassikers hat Regisseur Ti West jede Menge prominente Unterstützung an Bord geholt. Neben Depp sind unter anderem "Harry Potter"-Star Rupert Grint, "Star Wars"-Heldin Daisy Ridley und Schauspiel-Legende Ian McKellen zu sehen.

Auch Sam Claflin, Andrea Riseborough und Tramell Tillman mischen bei dem düsteren Weihnachtsspektakel mit.

Der Film verspricht eine neue Sicht auf die bekannte Geschichte rund um den hartherzigen Ebenezer Scrooge. Das Motto: Den Namen kennt jeder – diese Geschichte noch nicht!

Depp sorgt schon vor Kinostart für Aufsehen

Wie viel Verwandlungsarbeit hinter seiner neuen Rolle steckt, zeigt der frisch veröffentlichte Clip "Johnny Depp Is Ebenezer". Ab 12. November spukt der Weihnachts-Muffel dann über die heimischen Kinoleinwände. Wir verlosen 5x2 Tickets samt Schlafmasken und Taschenuhren.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 17.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.