i Autor Stefan Müller: "Manchmal ist es gut, dumm zu sein" edition atelier / Jorghi Poll Fehler der Geschichte Historiker sicher: "Manchmal ist es gut, dumm zu sein" In "Sternstunden der Dummheit" deckt Autor Stefan Müller die besten Fehler der Geschichte auf – und erklärt, warum es manchmal gut ist, dumm zu sein. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 05:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dass etwa Liebe dumm macht, beweist König Leopold I. von Bayern. Er verliebte sich 1846 in die junge Tänzerin Lola Montez. Ihr exzentrisches Auftreten führte zu einem Skandal in München, zu folgenreichen Fehlentscheidungen und letztlich zur Abdankung des Monarchen im März 1848.

Diese Geschichte ist eine von vielen, die Stefan Müller in seinem neuen Buch "Sternstunden der Dummheit" (edition atelier) schildert.

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Der Historiker und Journalist, der in Salzburg-Aigen aufwuchs und heute in Wien lebt, kam erstmals bei einem Forschungsprojekt mit dem Thema in Berührung. "Ich bin auf den Trickbetrüger Albert Filek gestoßen, der in den 1930er-Jahren dem spanischen Diktator Franco erzählt hat, er könne Benzin im Labor herstellen, und sie haben ihm geglaubt und eine riesige Fabrik in Madrid geplant. Und auf einmal war einer der schlimmsten Diktatoren der Geschichte die Lachnummer der Welt", erzählt Müller im "Heute"-Talk.

Daraus entwickelte sich die Idee für ein 184-seitiges Sachbuch über glänzende Fehlleistungen mit Konsequenzen. Dabei geht es nicht (immer) um dumme Menschen, sondern um dummes Verhalten. Die besten Fehler, Hoppalas und Ausrutscher der Geschichte, von Montezumas Irrtum über Ludwig XIV., Maria Theresia, Ludwig I. von Bayern bis Paul von Hindenburg und Donald Trump.

"Mit dem Beginn des Holozäns vor circa 10.000 Jahren vollzog der Mensch einen entscheidenden Entwicklungsschritt und erfand die Landwirtschaft. Jetzt sind wir in eine Phase eingetreten, die ich das Stupidozän genannt habe. Also die Epoche, wo das System und die Umwelt, die der Mensch geprägt hat, beginnt, den Menschen zu verändern. Das könnte man z.B. an der KI festmachen", so Müller.

Weitere – dumme – Beispiele im Buch sind die Entscheidung Chinas, sich aus der Seefahrt zurückzuziehen und den Europäern die Meere zu überlassen.

Auch der Dodo-Vogel, den Müller wegen seiner Frisur als eine Mischung aus Schwan, Ente und David Beckham bezeichnet, wird erwähnt: Durch Lärm angelockt, landete er im Kochtopf der Seefahrer und starb aus.

Ein weiteres Kapitel widmet sich Mythen und deren Folgen. Der Hexenhammer etwa führte laut Schätzungen zum Tod von 50.000 Menschen. Laut Müller erleben Mythen auch heute einen Aufschwung, etwa Verschwörungserzählungen über Computerchips in Impfungen oder angebliche satanische Eliten.

Diese Mythen wurden im Lauf der Geschichte unterschiedlich stark geglaubt und als Realität wahrgenommen.

"Manchmal ist es durchaus gut, dumm zu sein. Diese simple Einfältigkeit hat ja auch oft etwas Anmutiges. Die lässt einen vielleicht auch mal über große Weltprobleme ein bisschen gelassener hinwegsehen. Eine Ausnahme ist die gefährliche Dummheit, die besonders gerne intelligente, mächtige Menschen befällt. Weil wenn dann Dummheit funktional wird, wie man am Beispiel von Donald Trump sieht, kann das die ganze Welt in die Krise reißen."

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Am 29. November liest Stefan Müller ab 10:30 Uhr auf der Buch Wien aus seinem Buch "Sternstunden der Dummheit". Am 4. Dezember ist er im Wiener Buchcafé Melange (ab 19 Uhr).