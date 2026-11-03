i Lina Hüesker spielt die Protagonistin Ida. Constantin Film AG Das Phänomen: Caroline Wahl Nach "22 Bahnen": Nächster Bestseller wird zu Kinofilm! Fans von Caroline Wahl dürfen jubeln! Nach "22 Bahnen" kommt mit "Windstärke 17" der nächste Bestseller ins Kino. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 15:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Gefühle, gebrochene Herzen und ein Neuanfang am Meer! Die Verfilmung von Windstärke 17 nimmt Fahrt auf. Wie Constantin Film bekannt gab, ist die letzte Klappe gefallen. Ab 26. August 2027 soll das Drama in den Kinos zu sehen sein.

Flucht vor der Vergangenheit

Im Mittelpunkt steht Ida (Lina Hüesker), die nach dem Tod ihrer alkoholkranken Mutter nur noch eines will: weg! Mit einem alten blauen Koffer und jeder Menge Wut im Bauch landet sie auf der Ostseeinsel Rügen.

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Zu ihrer Schwester Tilda (Luna Wedler) nach Hamburg zu ziehen, kommt für sie nicht infrage. Zu tief sitzen die Verletzungen aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit.

Auf Rügen trifft Ida schließlich auf Kneipenbesitzer Knut (Hans-Uwe Bauer) und dessen Frau Marianne (Juliane Köhler), die sie bei sich aufnehmen. Auch der geheimnisvolle Leif (Lasse Klene) tritt in ihr Leben. Langsam beginnt Ida, ihre Trauer zuzulassen. Doch gerade als es bergauf geht, wird ihre Welt erneut erschüttert.

Bekannte Stars sind wieder dabei

Fans des Vorgängerfilms dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen! Neben Luna Wedler kehren auch Jannis Niewöhner, Laura Tonke und Zoë Baier in ihre Rollen zurück.

Regie führt Mia Maariel Meyer, die auch das Drehbuch geschrieben hat. Gedreht wurde unter anderem in Hamburg, Berlin und auf Rügen.

Ob "Windstärke 17" an den Erfolg von "22 Bahnen" anknüpfen kann? Ab 26. August 2027 gibt's die Antwort im Kino!