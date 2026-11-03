i Bene Schulz hat die Elevator Boys verlassen. Er möchte solo durchstarten. IMAGO/APress Band trennt sich Elevator Boys verlieren ein Mitglied: ER ist raus Nach fünf gemeinsamen Jahren verlässt Bene Schulz die Elevator Boys. Der 25-Jährige will musikalisch neue Wege gehen und erklärt seine Entscheidung. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für ihn ist die Liftfahrt nun vorbei: Die Elevator Boys müssen künftig ohne Bene Schulz auskommen. Der Influencer hat seinen Abschied von der erfolgreichen Gruppe bekannt gegeben. Im gemeinsamen Podcast "Stuck in Elevator" spricht er offen über die Gründe für seinen überraschenden Ausstieg.

"Mein Weg als Elevator Boy endet hier tatsächlich an der Stelle", erklärt der 25-Jährige darin. Eine Entscheidung, die er sich offenbar nicht leicht gemacht hat. Denn obwohl die fünf Freunde in den vergangenen Jahren große Erfolge feierten, fühlte sich der Sänger zuletzt immer weniger am richtigen Platz.

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"Ich habe meine eigenen Stories zu erzählen"

Vor allem bei den musikalischen Projekten und gemeinsamen Videos habe er zunehmend das Gefühl gehabt, sich selbst aus den Augen zu verlieren. Er wolle sich künftig stärker auf seine eigenen Ideen konzentrieren und einen anderen künstlerischen Weg einschlagen. "Ich habe meine eigenen Stories zu erzählen", betont Schulz. Besonders wichtig ist ihm dabei, künftig Musik auf Deutsch zu machen.

Dazu kommen unterschiedliche Zukunftspläne. Während Tim Schäcker (27), Julien Brown (26), Jacob Rott (26) und Luis Freitag (26) ihre internationale Karriere vorantreiben und verstärkt in Los Angeles durchstarten wollen, zieht es Bene nicht dauerhaft in die USA. Er möchte seinen Lebensmittelpunkt weiterhin in Deutschland haben.

Ausstieg sorgt für große Veränderung

Bekannt wurden die Elevator Boys 2021 durch kurze TikTok-Videos, die sie in Aufzügen drehten. Mit ihren Clips erreichten die fünf innerhalb kurzer Zeit ein Millionenpublikum. Aus den Internetstars wurde schließlich eine Boyband, die seit 2024 auch eigene Songs veröffentlicht. Doch der gemeinsame Erfolg war für Schulz offenbar nicht mehr Grund genug, weiterzumachen. Er wolle nicht aus Gewohnheit an etwas festhalten, mit dem er sich nicht mehr vollständig identifizieren könne.

Bereits im September geriet der Influencer in die Kritik, nachdem ihm eine TikTokerin vorgeworfen hatte, ihre Videos nachgemacht zu haben. Schulz entschuldigte sich daraufhin und entfernte zwei Clips. Mit seiner Entscheidung, die Elevator Boys zu verlassen, soll die Angelegenheit allerdings nichts zu tun haben.

So geht es mit den Elevator Boys weiter

Ein Streit innerhalb der Gruppe steckt laut den fünf Freunden nicht hinter der Trennung. "Freundschaftlich und privat ist alles bombastisch", stellen sie im Podcast klar. Für Tim, Julien, Jacob und Luis geht die gemeinsame Reise damit zu viert weiter. Bene Schulz hingegen will sich nun als eigenständiger Künstler verwirklichen.