i Ian Gillan, Sänger von Deep Purple (M.), ist derzeit im Krankenhaus. Die Band musste nun ihre Tour absagen. IMAGO/TT Sänger im Krankenhaus Medizinischer Notfall! Deep Purple sagen Tour ab Schock für Fans der britischen Kultband: Sänger Ian Gillan (81) musste ins Spital. Nun ziehen die Rocker die Reißleine und stoppen ihre gesamte Tour. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 09:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Rocklegende Ian Gillan: Der 81-jährige Frontmann der britischen Kultband Deep Purple musste während eines Aufenthalts in Leipzig wegen eines medizinischen Notfalls im Krankenhaus behandelt werden. Die Folgen sind gravierend: Die Hardrock-Urgesteine haben sämtliche weiteren Auftritte ihrer Europa- und Großbritannien-Tour auf unbestimmte Zeit verschoben.

Zunächst waren nur die Konzerte in Leipzig und Hamburg kurzfristig abgesagt worden. Nun steht fest: Auch alle weiteren geplanten Shows fallen vorerst ins Wasser. Die Entscheidung fiel auf ausdrücklichen Rat der behandelnden Ärzte.

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Frontmann wollte trotz Erkrankung weitermachen

Besonders bitter: Gillan selbst hatte bis zuletzt gehofft, die laufende Tour noch zu Ende bringen zu können. Doch die Mediziner machten dem Sänger einen Strich durch die Rechnung. Eine Fortsetzung der Auftritte wäre laut Gillan mit "sehr ernsten Risiken" für seine Gesundheit verbunden gewesen.

Gemeinsam mit seinen Ärzten und dem Management entschied sich der 81-Jährige deshalb, die Notbremse zu ziehen. In einer persönlichen Stellungnahme zeigte sich der Musiker sichtlich bewegt und bedankte sich bei seinen Fans für die zahlreichen Genesungswünsche. Gleichzeitig entschuldigte er sich bei allen Konzertbesuchern, die sich bereits auf die Shows gefreut hatten.

Wie geht es jetzt mit Deep Purple weiter?

Ein endgültiges Tour-Aus soll die Zwangspause allerdings nicht bedeuten. Die Band arbeitet bereits daran, Ersatztermine für die verschobenen Konzerte zu finden. Wann Ian Gillan wieder auf der Bühne stehen kann, ist derzeit noch offen.

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Für die Fans bleibt vorerst nur die Hoffnung auf eine rasche Genesung. Denn eines ist klar: Nach Jahrzehnten im Rockgeschäft hat der 81-jährige Sänger bereits unzählige Konzerte absolviert. Jetzt muss aber selbst eine Hardrock-Legende auf die Ärzte hören.