i Silvia Schneider moderiert die "Gala wider die Gewalt" am 16. November im MuTh, Caroline Athanasiadis und Laura Bilgeri (v.l.) treten u.a. dort auf. Imago, ORF, Das MuTh Karten gewinnen Diese Stars kämpfen jetzt gegen Gewalt Große Namen und starke Stimmen: Bei der Benefizgala "Wider die Gewalt" stehen am 16. November wieder Promis für den guten Zweck auf der Bühne. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Seit mehr als drei Jahrzehnten setzt sich der gemeinnützige Verein "Wider die Gewalt" für Menschen ein, die Opfer von Gewalt geworden sind. Am 16. November versammelt die große Benefizgala im MuTh Wien zahlreiche Publikumslieblinge auf einer Bühne.

Das Programm kann sich sehen lassen: Reinhold Bilgeri und seine Tochter Laura, das international gefeierte Janoska Ensemble sowie Schlagerstar Marc Pircher sorgen für prominente Unterstützung.

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Schon mehr als 3,5 Millionen Euro gesammelt

Ebenfalls mit dabei sind die Schick Sisters gemeinsam mit Opus-Legende Ewald Pfleger, Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Karl, Isabell Pannagl, Organisatorin Marika Lichter, die Janoska Kids Next Generation, Maria Shebzukhova und Vienna Jukebox. Durch den Abend führen Silvia Schneider und Alfons Haider.

Ins Leben gerufen wurde der Verein im Mai 1990 vom damaligen Bundeskanzler Franz Vranitzky. In 30 Jahren wurden mehr als 3,5 Millionen Euro Reinerlös erzielt. Über 250 Organisationen und Vereine konnten dadurch unterstützt werden. Das Geld fließt in soziale Einrichtungen, die Menschen vor Gewalt schützen und Betroffenen helfen. Seit Oktober 2020 steht Wien-Holding-Chef Kurt Gollowitzer als Obmann an der Spitze des Vereins.

Von Udo Jürgens bis Bonnie Tyler: Weltstars halfen mit

Mehr als 450 Künstler stellten sich im Laufe der Jahre kostenlos in den Dienst der guten Sache. Darunter internationale Stars wie Melanie C, Bonnie Tyler, Paul Potts, Albert Hammond und Roland Kaiser. Auch Österreichs Musikgrößen waren mit dabei: Wolfgang Ambros, Rainhard Fendrich, Udo Jürgens, Christina Stürmer, Conchita oder DJ Ötzi. Auch Schauspielgrößen wie Klaus Maria Brandauer, Christiane Hörbiger und Karl Markovics unterstützten die Initiative.

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Für Geschäftsführerin Marika Lichter steht vor allem eines im Mittelpunkt: die Hilfe für Betroffene: "Gewalt ist in unserer Gesellschaft leider oft der Ausdruck von Hilflosigkeit, Unwissen oder manchmal auch Krankheit. In allen Fällen muss aber den Opfern geholfen werden", betont sie. "Heute" verlost 10x2 Tickets für die Gala.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 10.11., 08:00 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.