i Gitte Haenning sieht man ihre 80 Jahre nicht an. "Teure Vitaminpillen", aber vor allem die Musik halten die Schlagersängerin jung. IMAGO/Stephan Wallocha Große Tournee Mit 80 lässt es dieser Schlagerstar noch einmal krachen Gitte Haenning ("Ich will ’nen Cowboy als Mann") feiert ihren 80. Geburtstag und kommt am 5. November mit ihren größten Hits ins Theater Akzent. Von Sandra Kartik 03.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die dänische Schlagerlegende Gitte Haenning denkt auch nach mehr als sieben Jahrzehnten auf der Bühne nicht ans Aufhören. Unter dem Motto "Ich bin stark! - 80 Jahre Gitte Haenning" blickt die Sängerin auf eine außergewöhnliche Karriere zurück und begeht gleichzeitig ihren 80. Geburtstag. Am 5. November kommt sie damit ins Theater Akzent nach Wien.

"Es ist eine gesunde Beschäftigung", freut sich die Sängerin im "Heute"-Gespräch über ihre derzeitige Tournee. Sie wählte dafür bewusst kleinere Locations aus. "Wenn es zu groß ist, geht die Intimität verloren."

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Sie begann als Kinderstar

"Ich lade die Besucher ein, mit mir retrospektiv durch mein Leben zu gehen", beschreibt Haenning ihr aktuelles Programm, bei dem sie vom Pianisten und musikalischen Leiter Christian Lohr begleitet wird. Dabei soll es allerdings nicht nur um Nostalgie gehen. Die Songs erzählen von Liebe, Lebensfreude, schweren Momenten und dem Mut, immer wieder neu anzufangen.

Sie war erst acht Jahre alt, als die Sängerin gemeinsam mit ihrem Vater erstmals auf der Bühne stand. Mit 17 Jahren gelang ihr dann der große Durchbruch: "Ich will 'nen Cowboy als Mann" wurde zum Nummer-eins-Hit in Deutschland und machte sie über Nacht zum Schlagerstar. "Ich bin seit Kindertagen berühmt, war aber nie daran interessiert. Ich konnte so meine Familie besser ernähren", ist sie bodenständig geblieben.

"Ich bin eine Ausnahme"

Ihre Musik, ihr Humor und ihre lässige Art sind bis heute ihre Markenzeichen. Statt sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen, setzt die Schlagerikone weiterhin auf Live-Auftritte und die Nähe zu ihren Fans. "Ich bin eine Ausnahme, schwer einzuordnen. Auch mein Publikum besteht aus Individualisten", so die Künstlerin, die auch Jazz singt.

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Haenning, die auch gemeinsam mit Rex Gildo eines der bekanntesten Duos der deutschen Schlagerszene bildete, wollte sich nie auf ein einziges Musikgenre festlegen lassen. Ab den 80er-Jahren erfand sie sich immer wieder neu. "Ich habe mein Leben lang ohne Netz gearbeitet. Ich habe Entscheidungen getroffen, die für mich persönlich wichtig waren, aber nicht unbedingt kommerziell." Haenning sieht sich "als Transportmittel. Ich konnte Menschen immer wieder Hoffnung geben."