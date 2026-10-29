i Prinz oder Prince? William wurde verwechselt. PA Wire/PA Images; REUTERS/Chris Pizzello/File Photo Familie entschuldigt sich Auweh! Mann verwechselt Prinz William mit Sänger Prince Ein 22-Jähriger hielt Prinz William für die verstorbene Musiklegende. Seine Familie schickte einen Entschuldigungsbrief an den Palast. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei einem Besuch des Prinzen William (44) in einem Café im englischen Ilminster kam es zu einer kuriosen Szene. Ein junger Mann namens Sebastian Smith verwechselte den künftigen König mit dem 2016 verstorbenen US-Sänger Prince.

Der 22-Jährige leidet am seltenen Rubinstein-Taybi-Syndrom und hatte offenbar keine Ahnung, wer der royale Gast war.

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Wie "People" und "The Sun" berichten, ist Sebastian ein riesiger Fan der Musiklegende. Seine Mutter erklärte: "Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Sebastian irgendeine Ahnung hatte, wer Prinz William war - aber er ist ein riesiger Fan des Sängers Prince, kann alle seine Lieder aufzählen und kennt alle Texte."

Familie schickt Brief an Königshaus

Nach der TV-Ausstrahlung am 23. Oktober 2026 reagierte die Familie. Gemeinsam mit Sebastian verfassten sie einen Entschuldigungsbrief an das britische Königshaus.

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In dem Schreiben bedankte sich der junge Mann für den Besuch im Café "Sweet Surprise" und entschuldigte sich höflich für die Verwechslung. Die Familie hofft nun, dass die persönliche Nachricht den Prinzen von Wales direkt erreicht.