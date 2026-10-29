i Prinz William trat im britischen Fernsehen auf. IMAGO/Avalon.red Experten schlagen Alarm Prinz William im TV: Strategiewechsel der Royals? Prinz William zeigt sich im TV von seiner lockeren Seite. Doch ein Adelsexperte vermutet hinter dem Auftritt eine gezielte Strategie. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 09:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lockerer Plausch im Fernsehen statt steifer Hofzeremonien: Prinz William hat sich bei einem überraschenden Talkshow-Auftritt von einer ungewohnt persönlichen Seite gezeigt. Der britische Thronfolger plauderte in der Talkshow von Graham Norton über den Earthshot Prize, seine Lieblingsfilme und seine Kinder. In einer Phase, in der das Königshaus nach turbulenten Zeiten wieder mehr Rückhalt in der Bevölkerung braucht, könnte der TV-Besuch mehr als bloße Unterhaltung gewesen sein. Gleichzeitig war es der erste Auftritt dieser Art – zuvor war noch kein Royal in so einer Sendung zu Gast.

Wie "bunte.de" berichtet, vermutet Adelsexperte Jannek K. Sommer hinter dem Auftritt eine bewusste Entscheidung. "Ich könnte mir daher gut vorstellen, dass dahinter eine kalkulierte Entscheidung steckt, um eine andere Seite des Königshauses zu zeigen, in der Hoffnung, mehr Wohlwollen in der Bevölkerung zu erzeugen", erklärt er.

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Neues Image für die Krone

Doch die neue Nähe zum Publikum könnte auch ihre Schattenseiten haben. Laut der Einschätzung des Experten ist die königliche Familie "am Boden zerstört" und sucht "verzweifelt nach Wegen, die Sympathie der britischen Bevölkerung zurückzugewinnen".

Der ungewöhnlich ungezwungene Auftritt könnte deshalb ein Versuch sein, das angestaubte Image der Monarchie aufzupolieren und William menschlicher wirken zu lassen. Ob der Thronfolger künftig öfter auf solche TV-Momente setzt oder es bei diesem Ausflug ins Unterhaltungsprogramm bleibt, ist offen.

Klar ist: Wenn die Royals ihre traditionelle Distanz aufgeben, könnte das zwar Sympathien bringen – langfristig aber auch das besondere, erhabene Image der Krone verändern. Der Versuch, das Königshaus nahbarer zu machen, birgt allerdings auch Risiken: Experten warnen jedoch, dass der Verlust des elitären Status langfristig auch den symbolischen Wert der Krone schwächen könnte.