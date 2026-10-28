i Schwere Anschuldigungen gegen Meghans Vater Thomas. www.photopress.at Royaler Pädophilie-Skandal Polizei hat Brief gegen Meghans Vater verloren Die Londoner Polizei soll einen Brief mit schweren Vorwürfen gegen Thomas Markle verloren haben. Meghan wird nun um eine Kopie gebeten. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Herzogin Meghan (45) hat vor Jahren den Kontakt zu ihrem Vater Thomas Markle (82) abgebrochen. Nun kommen immer mehr verstörende Details ans Licht.

Ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. will im früheren Haus des gemeinsamen Vaters auf den Philippinen eine Sammlung von Bildern und Videos entdeckt haben, die Missbrauchsmaterial von Kindern enthalten sollen.

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Laut Bunte hat die Londoner Polizei bereits vor mehreren Jahren einen Brief mit schweren Vorwürfen gegen den 82-Jährigen erhalten. Dieser soll jedoch verschwunden sein, weshalb Meghan nun gebeten wurde, eine Kopie zu schicken.

Meghan zeigt sich erschüttert

Die Herzogin bestätigte, über die "verstörenden Vorwürfe" gegen ihren Vater in Kenntnis gesetzt worden zu sein. "Ich bin zutiefst bestürzt ... Meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Leid zugefügt wurde", erklärte sie.

Du oder jemand, den du kennst, benötigt Hilfe in Bezug auf psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt?

Hier findest du sie:

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88

Weisser Ring: 0800 112 112

TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Meghan hofft, dass man nun nachvollziehen könne, warum sie den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen habe und ihm auch keinen Kontakt zu ihren beiden Kindern erlaube.

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FBI ermittelt

Markle Jr. wandte sich an die Polizei auf den Philippinen, und auch das FBI wurde verständigt. Eine Taskforce gegen Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern soll die Anschuldigungen untersuchen.