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Meghans Bruder entschuldigt sich.
Meghans Bruder entschuldigt sich.
APA-Images / Action Press / MediaPunch; PA Wire/PA Images/Annabel Lee-Ellis/Pool via REUTERS
Skandal um Vater

Nach Vorwürfen: Meghans Halbbruder entschuldigt sich

Jahrelang kritisierte er Meghan für den Kontaktabbruch zum Vater. Jetzt rudert ihr Halbbruder zurück und erhebt schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle.
Von Heute Entertainment
28.10.2026, 10:13
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Jahrelang musste Herzogin Meghan für den Bruch mit ihrem Vater Kritik einstecken. Unter anderem auch ihr Halbbruder Thomas Markle Jr. stellte sich gegen sie. Doch damit ist jetzt Schluss! Der 60-Jährige schlägt überraschend andere Töne an und gesteht öffentlich ein: "jahrelang die falsche Person verteidigt".

Dafür schäme er sich, wie er erklärt. Inzwischen könne er auch nachvollziehen, weshalb Meghan ihre Kinder Archie und Lilibet von ihrem Großvater fernhält.

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Beweisstück verschwunden! Wirbel um Meghans Vater

Wie "RTL" berichtet, richtet Thomas Markle Jr. schwere Vorwürfe gegen seinen Vater Thomas Markle Senior, der im Verdacht steht, im Besitz von Missbrauchsmaterial von Kindern zu sein. Die Ermittlungen beschäftigen mittlerweile Behörden in mehreren Ländern.

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Kein Kontakt

Auch Meghan selbst hat sich zu den Vorwürfen geäußert und dabei auf einen Brief aus dem Jahr 2018 verwiesen, der bereits damals schwere Anschuldigungen gegen ihren Vater enthalten haben soll. Thomas Markle Senior hat seine Enkel Archie und Lilibet bis heute nicht persönlich kennengelernt.

Du oder jemand, den du kennst, benötigt Hilfe in Bezug auf psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt?
Hier findest du sie:
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88
Weisser Ring: 0800 112 112
TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Auch bei der Hochzeit seiner Tochter mit Prinz Harry im Jahr 2018 fehlte er. Dass sich nun auch sein Sohn von ihm distanziert und öffentlich auf Meghans Seite stellt, könnte den ohnehin tiefen Riss innerhalb der Familie weiter vergrößern.

red, 28.10.2026, 10:13
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