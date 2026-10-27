i Charlene und Fürst Albert. APA-Images / dana press / Robin Utrecht Leiche im Park gefunden Rätsel um letzte Nachricht! Alberts Großcousin ist tot Der plötzliche Tod von Antoine de Massy (29) erschüttert das Fürstenhaus von Monaco. Nun werden immer mehr Details über seine letzten Stunden bekannt. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 18:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte es ein gewöhnlicher Sonntag im Kreis der Familie werden. Doch als Antoine de Massy nicht zum traditionellen Mittagessen erschien, machten sich seine Angehörigen zunehmend Sorgen.

Wenig später folgte die schreckliche Nachricht: Der Großcousin von Fürst Albert II. (68) wurde am Sonntagabend tot in einer Grünanlage im Fürstentum Monaco entdeckt.

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Der 29-Jährige war der Enkel von Prinzessin Antoinette, der älteren Schwester des verstorbenen Fürsten Rainier III.

Letzte Spur führt zu Nachtclub

Mittlerweile versuchen die Ermittler, die letzten Stunden des jungen Mannes zu rekonstruieren.

Antoine de Massy wurde nur 29 Jahre alt. Instagram

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP soll Antoine in der Nacht auf Sonntag einen Nachtclub in Monaco besucht haben.

Beim Verlassen des Lokals sei er schwankend beobachtet worden. Was danach geschah, ist bislang unklar.

Als Antoine am nächsten Tag nicht zum Familienessen erschien, verständigten seine Angehörigen die Behörden. Die Suche endete wenige Stunden später mit dem Fund seiner Leiche in einer Grünanlage nahe dem Boulevard du Larvotto.

Polizei nimmt Mann fest

Eine wichtige Rolle bei den Ermittlungen spielen Aufnahmen von Überwachungskameras.

Darauf soll Antoine gemeinsam mit einem weiteren Mann zu sehen sein. Die Polizei konnte die Person identifizieren und nahm sie am Montag in Gewahrsam.

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Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Mann bislang nicht um einen offiziell Beschuldigten.

Die Ermittler prüfen weiterhin verschiedene Möglichkeiten. Neben einer möglichen Beteiligung Dritter kommt auch ein Unfall infrage.

Die genaue Todesursache ist noch nicht geklärt.

Albert und Charlène trauern

Auch Fürst Albert und seine Ehefrau Charlène (48) reagierten auf den plötzlichen Verlust.

In einer offiziellen Mitteilung sprach das Fürstenpaar den Angehörigen sein aufrichtiges Beileid aus.

Antoine de Massy galt als leidenschaftlicher Tennisspieler. Schon in jungen Jahren hatte er große sportliche Ambitionen und trainierte zeitweise an einer renommierten Tennisakademie in Florida.

Zuletzt war er als Unternehmer tätig und hielt sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurück.