i Thomas Markle wird mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Photo Press Service Nach Missbrauchsvorwürfen "Habe Demenz" – Meghans Vater erinnert sich nicht Neue Wendung im Skandal um Meghans Vater Thomas Markle (82)! Der ehemalige Lichttechniker spricht erstmals über seine Demenzerkrankung. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Schlagzeilen um Thomas Markle reißen nicht ab. Nachdem schwere Anschuldigungen gegen den Vater von Herzogin Meghan (45) bekannt geworden sind, meldet sich der 82-Jährige nun erneut zu Wort.

Gegenüber der britischen "Daily Mail" spricht er erstmals über eine Demenzdiagnose. Die Zeitung berichtet, dass Markle ausdrücklich zugestimmt habe, seine Erkrankung öffentlich zu machen.

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Erster Auftritt von Meghan & Harry nach Rückkehr i ?

Besonders brisant: Seine gesundheitlichen Probleme sollen auch seine Erinnerung an einen Brief beeinflussen, den ihm Meghan im vergangenen Jahr zukommen ließ.

"Ich habe Gedächtnisprobleme"

Im Dezember 2025 lag Thomas Markle nach einer schweren Operation in einem Krankenhaus auf den Philippinen. Wegen Komplikationen durch ein Blutgerinnsel musste ihm ein Bein amputiert werden.

Während seines Krankenhausaufenthalts erhielt er einen Brief seiner Tochter Meghan. Die "Daily Mail" veröffentlichte nun sogar ein Video, das die Übergabe des Schreibens zeigen soll.

Doch an dessen Inhalt kann sich Markle nach eigenen Angaben kaum erinnern.

"Ich erinnere mich daran, den Brief bekommen zu haben, aber an sonst nichts", erklärte er gegenüber der Zeitung.

Er sei damals schwer krank gewesen und habe mittlerweile Gedächtnisprobleme. Wo sich das Schreiben heute befindet, wisse er ebenfalls nicht.

Meghan soll schwere Vorwürfe erhoben haben

Laut einem Bericht der britischen "Sun" soll Meghan ihren Vater in dem Brief mit Anschuldigungen sexuellen Kindesmissbrauchs konfrontiert haben.

Außerdem soll sie ihm mitgeteilt haben, dass er ihre Kinder Archie (7) und Lilibet (5) niemals kennenlernen werde.

Markle bestreitet die Missbrauchsvorwürfe entschieden.

Er habe niemals einem Kind etwas angetan, betonte der 82-Jährige gegenüber der "Daily Mail".

Zu den angeblichen Formulierungen seiner Tochter erklärte er, dass diese vermutlich zutreffen würden, wenn Meghan sage, sie habe sie geschrieben. Er selbst könne sich aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme nicht mehr an den Inhalt erinnern.

Auch die Polizei beschäftigt sich mit dem Fall

Die aktuellen Vorwürfe wurden öffentlich, nachdem Meghans Halbbruder Thomas Markle Junior behauptet hatte, auf Datenträgern seines Vaters Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs entdeckt zu haben.

Die philippinischen Behörden untersuchen die Anschuldigungen. Thomas Markle Senior weist sie zurück.

Zusätzlich bestätigte die Londoner Metropolitan Police, bereits im Januar 2019 ein Schreiben mit schweren Anschuldigungen gegen Markle erhalten zu haben. Die Informationen wurden damals an das Büro von Harry und Meghan weitergegeben, jedoch nicht an andere Ermittlungsbehörden.

Die Polizei überprüft inzwischen ihren damaligen Umgang mit dem Brief.

Thomas Markle lebt derzeit in einer Rehabilitationseinrichtung in Florida. Dort versucht er nach seiner Beinamputation, mit einer Prothese wieder laufen zu lernen.