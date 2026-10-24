i Was passiert gerade in der Familie Markle? Reuters Sie beschuldigen sich alle "Widerliche Lügen" – Meghans Familie zerfleischt sich Im Skandal um Meghans Vater Thomas Markle eskaliert jetzt ein heftiger Familienstreit. Es soll sogar um Erpressung gehen. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 15:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Im Hause Markle herrscht Ausnahmezustand! Nach den schweren Vorwürfen gegen Thomas Markle Senior liefern sich die Familienmitglieder nun eine öffentliche Schlammschlacht.

Ausgelöst wurde der Wirbel durch Meghans Halbbruder Thomas Markle Junior (60). Er behauptet, in den früheren Besitztümern seines Vaters auf den Philippinen umfangreiches Material mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs entdeckt zu haben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erster Auftritt von Meghan & Harry nach Rückkehr i ?

Die philippinischen Behörden ermitteln inzwischen. Thomas Markle Senior bestreitet sämtliche Anschuldigungen vehement.

"Mein Sohn will mich zerstören"

Gegenüber der britischen "Daily Mail" zeigte sich der 82-Jährige schockiert über die Aussagen seines Sohnes.

Er könne niemals getan haben, was ihm vorgeworfen werde. Die Anschuldigungen bezeichnete er als "widerliche Lügen".

Besonders schwer wiegt für ihn offenbar, dass die Vorwürfe aus der eigenen Familie kommen. Er sei verletzt und könne nicht verstehen, weshalb sein Sohn versuche, ihn mit solchen Behauptungen zu zerstören.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Markle liefert auch eine Erklärung für die Computer, auf denen sein Sohn das mutmaßliche Material gefunden haben will. Die Geräte seien bereits Anfang 2025 in Mexiko verpackt und anschließend auf die Philippinen verschifft worden.

Er selbst habe seitdem keinen Zugriff mehr darauf gehabt. Wer zwischenzeitlich Zugang zu den Computern hatte, wisse er nicht.

Schwester erhebt schwere Vorwürfe

Jetzt mischt sich auch Meghans Halbschwester Samantha Markle (61) ein – und geht frontal auf ihren eigenen Bruder los.

Gegenüber der "Daily Mail" behauptet sie, Thomas Junior habe die Anschuldigungen erfunden, nachdem sein Vater ihn finanziell nicht mehr unterstützt habe.

Ihr Bruder habe den 82-Jährigen jahrelang als Geldquelle benutzt. Als die Zahlungen ausgeblieben seien, habe er begonnen, schwerwiegende Geschichten über seinen Vater zu verbreiten.

Samantha geht sogar noch weiter: Sie wirft ihrem Bruder vor, mit den Anschuldigungen Geld durch Medienberichte verdienen zu wollen.

Für diese Behauptungen gibt es bislang keine unabhängige Bestätigung. Thomas Markle Junior hat die Vorwürfe seiner Schwester in den ausgewerteten Berichten nicht öffentlich beantwortet.

Jetzt ermitteln die Behörden

Während die Familie öffentlich gegeneinander kämpft, beschäftigen sich die Behörden mit den ursprünglichen Anschuldigungen.

Auf den Philippinen wurde eine auf den Schutz von Frauen und Kindern spezialisierte Einheit mit dem Fall betraut. Auch das FBI ist informiert und hat Unterstützung bei den Ermittlungen angeboten.

Herzogin Meghan (45), die seit Jahren keinen Kontakt zu ihrem Vater hat, erklärte unterdessen, von den aktuellen Berichten zutiefst erschüttert zu sein. Sie betonte, dass der Schutz von Kindern oberste Priorität haben müsse.

Ob sich die Anschuldigungen ihres Halbbruders bestätigen, ist derzeit völlig offen. Gegen Thomas Markle Senior ist bislang keine Anklage öffentlich bekannt.