i Pinzessin Kate tauscht Glamour gegen Helm. REUTERS/Chris Radburn/Pool Schutzhelm und Warnweste Prinzessin Kate ganz bodenständig auf der Baustelle Prinzessin Kate tauschte ihren eleganten Look gegen Helm und Warnweste. Bei einem Besuch in einem Kinderhospiz zeigte sie sich wieder bodenständig. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Statt eleganter Robe, perfektem Glamour und High Heels gab es für Prinzessin Kate diesmal Helm und Warnweste. Am Donnerstag schaute die 44-Jährige beim Kinderhospiz The Treehouse in Ipswich in Suffolk vorbei, wo kräftig gebaut wird. Das Haus bekommt ein umfassendes Upgrade: Neben einem Hydrotherapiebecken und einem eigenen Bereich für Teenager sind ein zusätzliches Kinderzimmer, eine Therapie-Suite und mehr Platz für Aktivitäten geplant. Auch Küche und Essbereich werden vergrößert.

Geschäftsführer Kevin Clements zeigte Kate die Baustelle, bevor sie sich Zeit für die Kinder und ihre Familien nahm. Dabei galt auch für die Prinzessin: Sicherheit geht vor! Den Helm setzte sie trotz perfekt gestylter Haare und elegantem Look ganz selbstverständlich auf, dazu kam die orange Warnweste.

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Fast eine Stunde blieb die Prinzessin, lauschte der Musiktherapie und machte selbst mit. Die Kinder bezeichnete sie als "tapferen" Nachwuchs, Angehörige nahm sie herzlich in den Arm.

Herzensprojekt

Der Besuch war für Kate mehr als ein Pflichttermin. Im März 2012 hatte sie The Treehouse selbst eröffnet und dort ihre erste Rede als Mitglied der Königsfamilie gehalten. Seither ist sie Schirmherrin von East Anglia’s Children’s Hospices (EACH), jener Organisation, zu der das Hospiz gehört.

Für Clements war Kates Rückkehr deshalb ein besonderer Moment: Er sprach von einem "Moment, in dem sich der Kreis schließt". Die Verbindung der Royals zu EACH reicht sogar noch weiter zurück.

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Bereits 1989 hatte Prinzessin Diana, Kates verstorbene Schwiegermutter, das erste Hospiz der Organisation in Milton bei Cambridge eröffnet. Mit ihrem Einsatz für schwer kranke Kinder knüpft Kate heute an dieses familiäre Engagement an.