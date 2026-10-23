William macht es wie Harry – jetzt gibt er TV-Interview

Jahrelang galt Prinz Harry als derjenige, der mit TV-Auftritten und Interviews private Einblicke ins britische Königshaus gewährte. Nun zieht ausgerechnet sein größer Kritiker Bruder William nach.
Der Thronfolger wagt sich vor die Kameras und stellt sich den Fragen eines bekannten Moderators. Dass er dabei nicht in einem klassischen Nachrichteninterview, sondern in einer Unterhaltungsshow landet, macht den Auftritt besonders spannend. Schließlich ist William sonst eher zurückhaltend, wenn es um öffentliche Einblicke in sein Privatleben geht.
Am 23. Oktober ist der 44-Jährige in einer Spezialausgabe der "Graham Norton Show" zu sehen, die anlässlich des Earthshot Prize ausgestrahlt wird.
Wie das Magazin "Hello!" berichtet, betritt damit erstmals ein aktives Mitglied der britischen Königsfamilie das Talkshow-Sofa.
Neben Moderator Graham Norton trifft William dort auf Schauspielerin Cate Blanchett (57), Naturschützer Robert Irwin (22) und "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (52).
Erst kürzlich hatte Harry mit einem Interview für das "GQ"-Magazin für Aufsehen gesorgt. Ob William seinem Bruder nun auch in Sachen offener TV-Gespräche nacheifert oder Norton ihm die eine oder andere pikante Frage entlockt, zeigt sich am Freitagabend.