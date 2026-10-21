i Prinz Harry ist wieder in seiner Heimat. REUTERS/Hannah McKay Royal spricht offen Prinz Harry verrät jetzt wahren Grund für Rückkehr Prinz Harry hat mit Meghan und den Kindern ein neues Kapitel in Großbritannien begonnen. Im "GQ"-Interview verrät er, was hinter der Rückkehr steckt. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 16:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach sechs Jahren in Kalifornien sind Prinz Harry (42), Herzogin Meghan (45) und ihre Kinder Archie (7) und Lilibet (5) im August nach Großbritannien gezogen. Für den jüngeren Sohn von König Charles III. (77) steht dabei vor allem das Familienleben im Mittelpunkt.

Im Gespräch mit dem Magazin "GQ" spricht er von "Chancen für die Familie" und erklärt, warum der Ortswechsel gerade für die Kleinen spannend ist: "Sie sind begeistert, und es eröffnet ihnen eine völlig neue Erfahrung". Dabei gehe es ihm nicht darum, das amerikanische Schulsystem schlechtzureden. Vielmehr sei es "gerade für Kinder im Alter von sieben und fünf Jahren heutzutage enorm wertvoll, diesen Vergleich ziehen zu können und zwei grundlegend verschiedene kulturelle Erfahrungen zu machen", so Harry.

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Mehr Zeit für die Familie

Auch die Möglichkeit, wieder mehr Zeit in seiner Heimat und mit seinen Angehörigen zu verbringen, habe ihn zum Schritt bewogen. Seit dem Rückzug aus ihren royalen Pflichten im Jahr 2020 hatte die Familie in den USA gelebt.

"Wieder näher bei meiner Familie zu sein und für längere Zeit, nicht nur für ein paar Tage oder eine Woche zwischendurch, wieder auf britischem Boden zu leben" – das bedeute ihm viel.

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Dass es tatsächlich so schnell zur Rückkehr kommen würde, sei zunächst nicht absehbar gewesen: Zwar habe die Familie schon länger darüber nachgedacht, zwischen dem endgültigen Entschluss und dem Umzug sei dann aber nur wenig Zeit vergangen. Wie lange Harry, Meghan und die Kinder in Großbritannien bleiben, ist derzeit noch offen.