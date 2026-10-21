i Harry lernt scheinbar nicht dazu – der Palast in alarmiert. Reuters Er spricht wieder mit Presse Harry sorgt mit neuem Interview für nächste Unruhe Prinz Harry hofft auf Frieden mit seiner Familie. Doch ein neues Interview könnte die Annäherung an Charles und William erneut erschweren. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 16:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz Harry hofft offenbar auf ein Ende des Familienzwists. In einem Interview mit dem US-Magazin "GQ" zeigt sich der 42-Jährige offen für einen Neuanfang. Doch seine öffentlichen Aussagen könnten die Annäherung an König Charles und Prinz William ausgerechnet erschweren.

Wie RTL berichtet, soll Harry im Zuge der Versöhnung mit seinem Vater zugesichert haben, keine Interviews mehr über die Königsfamilie zu geben. Mit dem aktuellen Gespräch könnte er diese Vereinbarung nun unterlaufen haben.

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Kein Seitenhieb gegen William?

Für zusätzlichen Wirbel sorgte eine Aussage Harrys, wonach manche Menschen schlicht keine Versöhnung wollten. Sein Sprecher musste anschließend klarstellen, dass damit nicht etwa William gemeint gewesen sei.

Auch Charles setzte zuletzt bei einem Staatsbankett ein deutliches Zeichen: Während er seinen älteren Sohn für dessen Einsatz ausführlich würdigte, fiel Harry in seiner Rede unter den Tisch.

Erster Auftritt von Meghan & Harry nach Rückkehr i ?

Bereits Anfang September hatte der König zudem klargestellt, dass Harry und Meghan trotz ihrer Rückkehr nach Großbritannien keine offiziellen Aufgaben für die Krone übernehmen. Auch die Anrede "Seine/Ihre Königliche Hoheit" steht ihnen nicht zu.