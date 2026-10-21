Startseite Unterhaltung Royals
König Hakoon muss aktuell ohne seine Frau zu Terminen.
König Hakoon muss aktuell ohne seine Frau zu Terminen.
NTB/Ole Berg-Rusten via REUTERS
Norwegische Royals

Haakon wieder allein bei Termin – Mette-Marit krank

Nach ihrer Lungentransplantation fehlt Königin Mette-Marit weiterhin bei wichtigen Terminen. König Haakon muss ohne seine Frau repräsentieren.
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 16:33
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

König Haakon von Norwegen nimmt an einem festlichen Dinner ohne seine Frau, Königin Mette-Marit, teil. Die 53-Jährige erholt sich noch immer von einer Lungentransplantation, die im Juni dieses Jahres notwendig geworden war. Seither fällt es auf, dass sie immer wieder fehlt und krankheitsbedingt Termine absagen muss.

Bereits 2018 war bei der Königin eine chronische Lungenfibrose festgestellt worden. Ihr Gesundheitszustand hatte sich zuletzt so stark verschlechtert, dass sie eine Spenderlunge benötigte.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
Sorge um König Charles! Er fehlt bei großer Gala

Im Juli durfte Mette-Marit das Krankenhaus verlassen. "Es ist eine große Erleichterung, die Kronprinzessin wieder zu Hause zu haben", erklärte Haakon damals, wie RTL berichtet. Und weiter: "Auch wenn wir wissen, dass noch ein langer Weg der Genesung vor uns liegt und Komplikationen auftreten können, fühlt es sich sehr gut an, schon so weit gekommen zu sein."

Königin Sonja fliegt aus norwegischem Königshaus

Auch interessant

Trauer um Astrid: "Danke, dass du die beste Mama warst"
Sarg von König Harald nun 10 Tage in Kapelle aufgebahrt
Norwegen-Royals vereint in Oslo, doch Mette-Marit fehlt

Rehabilitation dauert etwa ein Jahr

Die offiziellen Aufgaben werden vorerst vor allem von König Haakon, Königin Sonja und bei ausgewählten Anlässen von Prinzessin Ingrid Alexandra übernommen. Der Gala-Abend zeigt damit auch die neue Rollenverteilung innerhalb der norwegischen Königsfamilie.

Mette-Marit konzentriert sich derweil ganz auf ihre Genesung. Die Rehabilitation nach einer Lungentransplantation dauert in der Regel etwa ein Jahr. In dieser Zeit wird die Königin weiterhin bei offiziellen Terminen fehlen.

red, 21.10.2026, 16:33
Mehr zum Thema
Mette-Marit Tjessem Høiby Norwegen Royals
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote