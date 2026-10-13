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Königin Sonja von Norwegen
Königin Sonja von Norwegen
IMAGO/ABACAPRESS
Keine "Majestät" mehr

Königin Sonja fliegt aus norwegischem Königshaus

Nach dem Tod von König Harald V. folgt für Königin Sonja der nächste Einschnitt: Sie gehört offiziell nicht mehr zum norwegischen Königshaus.
Von Heute Entertainment
13.10.2026, 15:44
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Nach dem Tod von König Harald V. ist für Königin Sonja (89) plötzlich alles anders. Die Witwe des verstorbenen Monarchen gehört offiziell nicht mehr zum norwegischen Königshaus, wie norwegischen Medien berichten.

Auch ihren bisherigen Titel muss sie teilweise abgeben.

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Jahrzehntelang stand Königin Sonja an der Seite ihres Mannes König Harald V. (†89). Doch seit dessen Tod Ende August hat sich am norwegischen Hof einiges verändert. Jetzt sorgt eine Neuerung auf der offiziellen Webseite des Königshauses für Aufsehen.

Dort wird die 89-Jährige nämlich nicht mehr als Mitglied des Königshauses geführt. Stattdessen findet sich ihr Porträt plötzlich in der Kategorie "Übrige Königsfamilie" wieder. Norwegische Medien wurden am Montag auf die Änderung aufmerksam.

Auch ihre Anrede verliert Sonja

Doch damit nicht genug! Sonja muss sich auch von ihrer bisherigen Anrede verabschieden. Als "Majestät" wird sie künftig nicht mehr bezeichnet. Diese Ansprache ist nur noch dem amtierenden Königspaar vorbehalten.

Zum offiziellen Königshaus zählen damit nur noch ihr Sohn König Haakon VIII. (53), dessen Ehefrau Königin Mette-Marit (53) und deren Tochter Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22).

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Das steckt hinter der Entscheidung

Hinter der Änderung steckt allerdings kein Streit am Hof, sondern eine klare Regelung. Laut der offiziellen Webseite gehören zum Königshaus der amtierende Monarch, dessen Ehepartner sowie die nächsten Thronfolger und deren Ehepartner.

Sonja bleibt selbstverständlich Teil der Königsfamilie. Dort wird sie nun gemeinsam mit ihrer Tochter Prinzessin Märtha Louise (55) und ihrem Enkel Prinz Sverre Magnus (20) geführt. Ihren Titel als Königin behält die 89-Jährige weiterhin.

red, 13.10.2026, 15:44
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