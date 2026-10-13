i König Jigme Khesar und Königin Jetsun Pema bei der Krönung von König Charles 2023. REUTERS/Henry Nicholls Sie machte den Antrag 15 Jahre Ehe: Die Love-Story der Bhutan-Royals Königin Jetsun von Bhutan machte ihrem Mann mit sieben Jahren einen Heiratsantrag. Heute feiern sie 15 Jahre Ehe. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 11:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es klingt wie ein Märchen aus dem Himalaya-Königreich: König Jigme Khesar (46) und Königin Jetsun Pema (36) von Bhutan feiern heute ihren 15. Hochzeitstag. Doch der Beginn ihrer Liebesgeschichte ist noch ungewöhnlicher als die prunkvolle Zeremonie, die sie am 13. Oktober 2011 zu Mann und Frau machte.

Die beiden lernten sich im Jahr 1997 bei einem Familienpicknick in der Hauptstadt Thimphu kennen. Damals war der spätere König 17 Jahre alt und die kleine Jetsun gerade einmal sieben.

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Doch Jetsun war so fasziniert von dem jungen Mann, dass sie ihm kurzerhand einen Heiratsantrag machte. Damit sicherte sie sich einen festen Platz in seinem Herzen. Angeblich soll Jigme sogar seinen Eltern versprochen haben, Jetsun zu heiraten, sollte sie mit 18 Jahren noch ledig sein.

Bhutans König Jigme Khesar Namgyel Wangchuck küsst Königin Jetsun Pema vor Tausenden von Einwohnern, die sich am 15. Oktober 2011 im Changlimithang-Stadion in Bhutans Hauptstadt Thimphu zum dritten Tag ihrer Hochzeitsfeier versammelt hatten. REUTERS/Adrees Latif

Im Mai 2011 gab der König schließlich die Verlobung bekannt und hob den warmherzigen Charakter seiner Braut hervor. Wenige Monate später, kurz nach Jetsuns 21. Geburtstag, fand die Hochzeit im berühmten Punakha Dzong statt. Rund 1.500 Gäste waren geladen, und das Staatsfernsehen übertrug die zweistündige Zeremonie live.

Anders als sein Vater, der Alt-König ist seit 1979 mit vier Schwestern verheiratet, bekannte sich Jigme öffentlich zur Monogamie und zu seiner einzigen großen Liebe. Gemeinsam haben der König und seine Königin heute drei Kinder, darunter den Thronfolger, Prinz Jigme.

Die romantische Geschichte von Jigme und Jetsun gilt in Bhutan bis heute als Vorbild. Das Königspaar empfängt regelmäßig hochrangige Gäste und zeigt seine Verbundenheit stets offen in der Öffentlichkeit.