i Prinzessin Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank beim königlichen Pferderennen Royal Ascot 2025. APA-Images / dana press / Tim Rooke Erst zwei Monate alt Süßes Video! Prinzessin Eugenie zeigt Tochter Adelaide Zum Hochzeitstag teilt Prinzessin Eugenie einen seltenen Einblick: Ehemann Jack Brooksbank mit der kleinen Adelaide im Arm. Von Heute Entertainment 13.10.2026, 08:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein zuckersüßer Moment! Prinzessin Eugenie (36) hat ihren Fans auf Instagram einen seltenen Blick auf ihre kleine Tochter geschenkt. Anlass war ihr achter Hochzeitstag mit Jack Brooksbank (40) am Montag.

In dem Video hält der stolze Papa die zwei Monate alte Adelaide im Arm und wiegt sie sanft hin und her. Dazu schrieb Eugenie: "Alles Gute zu 8 Ehejahren, mein Schatz". Ihren Mann bedachte sie außerdem als besten Papa und Partner, den sie sich wünschen könne.

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Für das Paar ist es der erste Hochzeitstag zu fünft. Adelaide kam am 3. August in einem Spital in Lissabon zur Welt, wo die Familie einen Teil des Jahres lebt. Sie ist das dritte Kind der beiden und die erste Tochter. Ihre großen Brüder August (5) und Ernest (3) sind laut Eugenie schon jetzt "die besten großen Brüder".

Liebevolles Detail zur Hochzeit

Der Name der Kleinen, Adelaide Elizabeth Annina, steckt voller Bedeutung. "Elizabeth" erinnert an die verstorbene Queen, "Adelaide" an Königin Adelaide, die Ehefrau von König William IV. Und genau das schlägt die Brücke zum Hochzeitstag: Bei ihrer Abendfeier 2018 trug Eugenie zwei Diamant-Broschen im Haar, die William IV. einst für seine Adelaide anfertigen ließ.