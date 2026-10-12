i Autsch! Königin Mary bekommt in Skive den Regenschirm ihres Mannes ins Auge. APA-Images / dana press / Ritzau Scanpix Unfall bei royalem Termin Königin Mary bekommt Frederiks Schirm ins Auge Beim Besuch in Skive erwischte König Frederik seine Mary im strömenden Regen unglücklich. Ein dänischer Reporter sah alles. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das ging ins Auge, und zwar wortwörtlich! Bei einem Termin im dänischen Skive hat König Frederik (58) seine Frau Königin Mary (54) versehentlich mit seinem Regenschirm erwischt.

Anlass des Besuchs am Freitag war das 700-Jahr-Jubiläum der Stadtrechte von Skive. Das Wetter spielte allerdings nicht mit: Es schüttete im Herbstregen, das Königspaar war deshalb mit zwei durchsichtigen Regenschirmen ausgestattet. So spazierten die beiden vom Posthustorvet bis zum alten Rathaus und nahmen sich trotz Regen viel Zeit für die Menschen, die teils lange am Straßenrand gewartet hatten.

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"Klassischer Regenschirm-Unfall"

Dann passierte es. Die beiden gingen dicht nebeneinander, als sich Frederik plötzlich umdrehte. Mary bekam seinen Schirm direkt ins Auge. Ein Reporter des dänischen Königshaus-Magazins "Billed-Bladet", der das Paar begleitete, stand ganz in der Nähe und sprach von einem "klassischen Regenschirm-Unfall".

Ernsthaft verletzt wurde die Königin offenbar nicht. Das Programm ging jedenfalls weiter: Das Königspaar besuchte unter anderem das alte Rathaus und aß mit geladenen Gästen im Restaurant Rosenhøj Tapas im Stehen.