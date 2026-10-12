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Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate beim Herren-Finale in Wimbledon.
Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate beim Herren-Finale in Wimbledon.
REUTERS
Royals ganz bodenständig

Kate und Charlotte in der U-Bahn gesichtet

Ein Video sorgt für Aufsehen: Prinzessin Kate und Tochter Charlotte sollen inkognito mit der Londoner Tube gefahren sein.
Von Heute Entertainment
12.10.2026, 10:28
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Eine überraschende Sichtung aus Londons öffentlichem Nahverkehr sorgt derzeit für Gesprächsstoff. In einem Video, das "The Sun" teilte, sind zwei Fahrgäste zu sehen, die Prinzessin Kate (44) und ihrer Tochter Prinzessin Charlotte (11) zum Verwechseln ähnlich sehen.

Die beiden sollen sich auf der Elizabeth Line ganz unauffällig unter die übrigen Fahrgäste gemischt haben, weit entfernt von royalem Prunk und Sicherheitspersonal.

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Laut der britischen Zeitung ist nicht bekannt, wohin die beiden Royals unterwegs gewesen sein könnten. Die überraschende Sichtung lässt weiterhin viel Raum für Spekulationen.

Ob es sich tatsächlich um Mutter und Tochter handelt, ist nicht eindeutig geklärt. Ebenso gut könnte der kurze Clip lediglich zwei Doppelgängerinnen zeigen, die den beiden Royals zufällig verblüffend ähnlich sehen.

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Falls die Sichtung echt ist, würde sie zu Kates bekanntem Erziehungsansatz passen. Die Prinzessin legt großen Wert darauf, ihren Kindern trotz royaler Herkunft einen möglichst normalen Alltag zu ermöglichen und dazu gehören offenbar auch U-Bahn-Fahrten.

red, 12.10.2026, 10:28
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