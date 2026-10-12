i Harry und Meghan sollen schon wieder über einen Umzug nachdenken. PA Wire/PA Images Jonathan Brady/Pool via REUTERS Royal Lodge in Windsor Ziehen Harry und Meghan in Andrews alte Villa? Die Royal Lodge in Windsor ist nach Prinz Andrews Auszug unbewohnt. Könnten Harry und Meghan dort einziehen? Das Crown Estate äußert sich. Von Heute Entertainment 12.10.2026, 15:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) leben derzeit mit ihren Kindern, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5), in einem privat angemieteten Haus außerhalb von London. Wo genau sich die Familie niedergelassen hat, wird aus Sicherheitsgründen geheim gehalten.

Nun rückt ein ganz anderes Anwesen in den Fokus: die Royal Lodge in Windsor. Das herrschaftliche Gebäude wurde zuletzt von Ex-Prinz Andrew bewohnt. Auf Drängen von König Charles III. (77) musste sein jüngerer Bruder jedoch Anfang 2026 ausziehen und die Schlüssel zurückgeben. Seither steht die Residenz leer.

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Bislang ist völlig offen, ob Harry und Meghan tatsächlich einziehen könnten. Berichten zufolge liegen weder ein entsprechendes Angebot noch konkrete Umzugspläne vor. Die beiden übernehmen keine offiziellen Aufgaben für das Königshaus mehr.

Für eine Nutzung der Royal Lodge wären Charles' ausdrückliche Zustimmung und vermutlich eine reguläre Mietvereinbarung mit dem Crown Estate erforderlich. Damit bleibt vorerst ungeklärt, ob die Windsor-Residenz für die vierköpfige Familie überhaupt infrage kommt.

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Ein Sprecher des Crown Estate erklärte zur Zukunft der Immobilie: "Der Mietvertrag für die Royal Lodge ist beendet, und unser Fokus liegt nun ganz auf ihrer künftigen Nutzung und den Möglichkeiten, durch ihre vorzeitige Rückgabe einen zusätzlichen finanziellen Wert für das Land zu schaffen." Ob Harry und Meghan dabei eine Rolle spielen könnten, ließ der Sprecher offen.

Ein Zuhause auf dem Gelände von Schloss Windsor hatten Harry und Meghan schon einmal: Während ihrer Zeit als arbeitende Royals lebten sie in Frogmore Cottage. 2023 forderte Charles sie auf, die Räumlichkeiten zu räumen.

In seinen Memoiren "Reserve" erinnerte sich Harry liebevoll an das frühere Familienheim: "Wir liebten diesen Ort. Vom ersten Moment an. Es fühlte sich an, als wären wir dazu bestimmt gewesen, dort zu leben."