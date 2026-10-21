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Sieht man Meghan etwa bald in Dianas Rachekleid? Harry will es möglich machen.
Sieht man Meghan etwa bald in Dianas Rachekleid? Harry will es möglich machen.
REUTERS/Phil Noble; REUTERS/SIMON
Sehr teuer

Harry will Dianas Rachekleid ersteigern – für Meghan

Prinz Harry will offenbar ein Stück Diana-Geschichte für Meghan sichern. Dafür müsste der Royal allerdings tief in die Tasche greifen.
Von Heute Entertainment
21.10.2026, 15:54
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Prinz Harry soll bei einer Auktion ein ganz besonderes Andenken an seine Mutter Diana ins Auge gefasst haben. Am 9. Dezember wird ihr berühmtes schwarzes "Rachekleid" bei Sotheby’s in New York versteigert.

Laut einem Insider gegenüber "Radar Online" will Harry verhindern, dass das Stück in einer privaten Sammlung verschwindet.

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Diana trug das schulterfreie Design der griechischen Designerin Christina Stambolian 1994 bei einem Gala-Auftritt, während Charles am selben Abend im TV seine Untreue eingestand. Für Harry stehe das Kleid für die Stärke seiner Mutter: "Harry sieht dieses Kleid als Symbol dafür, dass seine Mutter ihre Macht zurückerobert hat."

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"Unglaublich aussagekräftig"

Auch Meghan soll damit in Verbindung gebracht werden, denn Harry will das Kleid vor allem für sie haben. "Es wäre unglaublich aussagekräftig", heißt es aus seinem Umfeld.

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Die Botschaft: "Diana hat die Institution überlebt, Meghan hat sie überlebt – und keine der beiden Frauen hat zugelassen, dass der Palast sie definiert." Ob Harry tatsächlich mitbietet, ist unklar. Der Schätzwert liegt bei bis zu 300.000 US-Dollar, rund 267.000 Euro.

red, 21.10.2026, 15:54
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