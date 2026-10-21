i Kate und William Reuters Sultan von Oman empfangen Alle Augen auf Kate! Prinzessin stiehlt allen die Show Großer Auftritt auf Schloss Windsor! Beim Staatsbankett für den Sultan von Oman zog Prinzessin Kate mit ihrem glamourösen Look alle Blicke auf sich. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 08:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Dienstagabend wurde es auf Schloss Windsor besonders glamourös. König Charles III. (77) und Königin Camilla (79) empfingen Sultan Haitham von Oman zu einem festlichen Staatsbankett.

Auch Prinz William (44) und Prinzessin Anne (76) waren unter den Gästen. Doch eine stahl an diesem Abend allen die Show: Prinzessin Kate!

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Kate zieht alle Blicke auf sich

Die 44-Jährige erschien in einer eleganten, zartgelben Robe von Elie Saab. Dazu trug sie ihre geliebte Lover’s Knot Tiara. Gemeinsam mit Ehemann William betrat sie die prächtige St George’s Hall und sorgte für einen echten Hingucker.

Rund 160 Gäste waren laut BBC zu dem besonderen Abend eingeladen. Darunter auch der britische Premierminister Andy Burnham (56), der erstmals an einem Staatsbankett teilnahm.

Der Besuch war eine echte Besonderheit: Zuletzt war vor 44 Jahren ein Sultan von Oman zu einem Staatsbesuch nach Großbritannien gereist.

Tee statt Cocktails

Auch beim Menü gab es eine Überraschung. Statt klassischer Cocktails wurden besondere Teevariationen serviert. Damit wollte der Palast die britische Teekultur mit der omanischen Kahwa-Tradition verbinden.

Prinzessin Kate neben Sultan Haitham bin Tariq Reuters

Zur Auswahl standen unter anderem Eistee mit Earl Grey und Datteln, eine Mischung aus Minze und Rose sowie warmer Kardamom-Tee mit Windsor-Honig. Auf den Tellern landeten unter anderem Windsor-Fasan, saisonales Gemüse und Honigeis.

Neues Foto von Kate und William

Bereits am Vormittag hatte William den Sultan im Namen seines Vaters begrüßt. Anschließend ging es nach Windsor, wo Charles, Camilla und Kate auf den hohen Besuch warteten. Beim offiziellen Empfang begrüßte die Prinzessin den Sultan mit einem Knicks.

Für eine weitere Überraschung sorgte der Palast am Abend: Ein neues Schwarz-Weiß-Porträt zeigt Kate und William gemeinsam auf einer Treppe, kurz bevor sie das Staatsbankett besuchten.