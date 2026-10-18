i Hol dir jetzt die neue Ausgabe des ADEL Magazins. Dieses Mal dreht sich alles um das Haus Habsburg-Lothringen. Foto: HEUTE Habsburg reloaded Hol dir hier deinen Gutschein für das neue ADEL-Magazin Ab sofort im Handel: In der neuen "Adel"-Ausgabe von "Heute" dreht sich alles um Österreichs Royal Family. Mit Gutschein kannst du 2 Euro sparen. Von Irma Basagic 19.10.2026, 00:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail

Die Habsburger 2.0! Österreichs Royal Family jetzt neu entdeckt in der aktuellen Ausgabe von "Adel von Heute". Das große Interview mit Clanchef Karls von Habsburg.

Karl von Habsburg gilt nicht als nostalgischer Aristokrat mit einer 600-jährigen Geschichte im Rückspiegel, sondern als Visionär mit stetigem Blick auf die Zukunft gerichtet. Ein überaus interessanter wie sympathischer Gesprächspartner, wie Marion Nachtwey in der Wiener Hofburg erleben durfte.

Für "Adel von Heute" öffnete der 65-Jährige sogar das private Foto-Album und erzählt auch von seiner Familie. Endlich konnte er bekannt geben, was mit dem wieder aufgetauchten Habsburger-Schmuck nun passiert.

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Um andere Schätze der Habsburger geht es im Erlebnis-Teil des Magazins. Unternehmen Sie im Herbst einen schönen Spaziergang durch Schönbrunn, oder einen Ausflug auf Schloss Artstetten, da wo Erzherzog Franz Ferdinand und seine Frau Sophie von Hohenberg, geborene Chottek, ihre letzte Ruhe fanden. Und weil Halloween und Allerheiligen vor der Tür steht, empfehlen wir auch einen Besuch in der Kapuzinergruft.

Tauchen Sie mit uns ein in die faszinierende Geschichte der Habsburger – von Maria Theresia, die auch gerade im Ronacher über die Musical-Bühne wirbelt, bis hin zu Kaiser Franz Joseph. Wir gehen auch der Frage auf den Grund, ob Kaiserin Elisabeth nah dem Attentat am Genfer See durch die heutige Medizin gerettet hätte werden können.

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit österreichisch-imperialer Küche. Tafeln Sie wie ein Kaiser und machen Sie Mehlspeisen nach, die es nirgendwo besser gibt als bei uns. Mit Witz und Geschmack widmen wir uns dem "Habsburger" – drei Top-Köche haben für uns einen Burger kreiert, alle Rezepte finden Sie im Magazin.

Viel Vergnügen mit dem neuen "Adel von Heute", ein. Prall gefülltes Habsburger Special!

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