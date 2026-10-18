i Sarah Fergusons Töchter stehen öffentlich nicht mehr zu ihr. Reuters / Toby Melville Beatrice und Eugenie Nur Geheim-Treffen! Fergie ist Töchtern "sehr peinlich" Sarah Ferguson soll zurück in Großbritannien sein. Auch ihre Töchter Beatrice und Eugenie haben sie bereits besucht – allerdings heimlich. Von Heute Entertainment 18.10.2026, 11:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sarah "Fergie" Ferguson soll nach längerer Abwesenheit wieder in Großbritannien sein. In den Home Counties nahe London hat die 67-Jährige laut "Gala.de" offenbar eine Mietunterkunft gefunden.

Dort sollen sie bereits ihre Töchter Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) besucht haben – allerdings fernab der Öffentlichkeit.

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Die beiden Schwestern halten sich derzeit mit gemeinsamen Auftritten mit ihren Eltern zurück. Hintergrund ist der Skandal um die Verbindungen von Ferguson und ihrem Ex-Mann Andrew zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Zuvor soll Sarah unter anderem bei einem Freund in der Schweiz untergekommen sein.

"Überdenken ihr Leben"

Warum die Treffen nicht öffentlich stattfinden, erklärt ein Experte gegenüber "Hello!" mit der heiklen Situation, in der sich die Schwestern befinden: "Es ist ihnen sehr peinlich, und sie überdenken offensichtlich gerade ihr eigenes Leben, ihre Kontakte und die Dinge, auf die sie sich einlassen, weil sie nicht durch einen Skandal in Verruf geraten wollen."

Auch das Verhältnis zwischen Mutter und Töchtern dürfte sich verändert haben. "Ich glaube, die Zeiten, in denen sie ein unzertrennliches Trio waren, sind vorbei. Sie sind erwachsen geworden und haben sich ein wenig auseinanderentwickelt; sie führen nun ihr eigenes Leben und haben ihre eigenen Familien."