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Prinz Harry und Meghan bei ihrer Ankunft im Community Recording Studio in Nottingham.
Prinz Harry und Meghan bei ihrer Ankunft im Community Recording Studio in Nottingham.
REUTERS/Hannah McKay
Schluss mit Versteckspiel

Erster Auftritt von Meghan & Harry nach Rückkehr

Seit August leben Prinz Harry und Meghan wieder in Großbritannien. Jetzt zeigten sie sich erstmals gemeinsam, und zwar an einem ganz besonderen Ort.
Von Heute Entertainment
15.10.2026, 12:52
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Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben am Donnerstag ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt in Großbritannien seit ihrer Rückkehr absolviert. Lächelnd kamen die beiden in der englischen Stadt Nottingham an, wo sie bereits eine kleine Menschenmenge mit Blumen und Luftballons erwartete.

Die Wahl des Ortes ist kein Zufall. Nach ihrer Verlobung 2017 hatten sich Harry und Meghan genau hier zum ersten Mal gemeinsam der Öffentlichkeit gezeigt. "Nottingham ist ein ganz besonderer Ort für sie, und sie freuen sich darauf, gemeinsam wieder unter die Leute zu gehen", verriet ein Freund des Paares vorab der britischen "Sunday Times".

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Drei Termine an einem Tag

Auf dem Programm standen drei Hilfsorganisationen. Erster Halt war das Community Recording Studio, das jungen Menschen, die von Gewalt betroffen sind, Film, Video und Musik beibringt. Harry hatte die Einrichtung erst im Vorjahr besucht. Zum Abschluss ging es zu Epic Partners, einer Organisation, die sich mit Sport und Mentoring um Jugendliche kümmert.

Ein offizieller Termin des Königshauses war das allerdings nicht. In einem Schreiben im Auftrag von König Charles (77) wurde zuletzt klargestellt, dass Harry und Meghan weiterhin keine arbeitenden Royals sind. Ihre Wohltätigkeitsarbeit sei ihre Privatsache.

Sechs Jahre ist es her, dass das Paar dem Königshaus den Rücken kehrte. Als Gründe nannten sie damals unter anderem die aufdringlichen Boulevardmedien und Rassismus. Im August zogen sie mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) zurück nach Großbritannien, die beiden gehen dort inzwischen auch zur Schule.

red, 15.10.2026, 12:52
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